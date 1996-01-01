На рынках Комсомольска-на-Амуре наведут порядок

Глава города Владимир МИХАЛЁВ поручил навести порядок на оптовых и розничных рынках города. По его словам, необходимо принять адекватные, жесткие меры по защите российского, в том числе местного производителя, равно как и потребителя.

Прежде всего Владимир Михалёв призвал навести порядок по продаже бахчевых культур: запретить их продажу в неразрешенных местах, на въезде в город. И, кроме того, поручил предпринять меры по пресечению нелегальной торговли алкогольных напитков. Как правило, этими видами торговли занимаются представители народов Кавказа. Особое внимание, считает глава города, необходимо обратить на то, что в большинстве своем они проживают в городе без разрешительных документов. Владимир Михалев подчеркнул, что принимаемые в отношении этих лиц меры должны быть строго в рамках закона.