"Дальавиа" купит Super-Jet-100

Контракт на сделку будет подписан к концу 2006 года.

Авиакомпания "Дальавиа" планирует купить 22 региональных самолета Super-Jet-100 у компании "Сухой". Об этом заявил глава "Гражданских самолетов Сухого" Виктор СУББОТИН. Он сообщил, что контракт с "Дальавиа" на покупку 22 самолетов Super-Jet-100 будет подписан к концу 2006 года. На данный момент у "Сухого" уже есть 40 контрактов на данный самолет, из которых на "Аэрофлот" приходится 30.

Стоимость одного самолета по каталогу составляет $27 млн. Серийное производство Super-Jet-100 должно начаться в 2007 году. Кроме того, Виктор СУББОТИН сказал, что на 2008 год мощности завода уже загружены выполнением контракта для "Аэрофлота". По его словам, к концу 2006 года компания планирует заключить твердые контракты еще на 45-50 самолетов, в частности, с авиаальянсом AirUnion будет подписан договор на поставку 15 самолетов и опцион еще на 15 лайнеров.