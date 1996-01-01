Станет ли Хабаровск игорной зоной?

До 2009 года весь игорный бизнес страны планируется вывезти в четыре резервации - две в Центральной России и по одной в Сибири и на Дальнем Востоке. Внесенный в Госдуму президентом законопроект предполагает запрет на организацию любых азартных игр за пределами игорных зон. Одной из зон может стать Хабаровск. Как отметил дальневосточный полпред на пресс-конференции в Москве: "Мы сейчас работаем с фирмой, которая наполовину владеет Лас-Вегасом в Америке, Дальний Восток станет одним из четырех российских регионов, где будет построен комплекс игорных заведений. Мы уже имеем примерные наработки, и он у нас обязательно появится". Дальнейшие подробности о строительстве комплекса, по словам полпреда президента, будут известны позже.

Реформирование игорного бизнеса планируется проводить в два этапа. Первый - до июля 2007 года: он предполагает запрет на работу игровых заведений менее чем на 50 игровых автоматов, ряд других мер по концентрации игорного бизнеса. Второй должен закончиться 1 января 2009 года. К этой дате все игорные заведения России, включая спортивные тотализаторы, электронные казино, азартные игры в Интернете, должны переместиться либо в одну из четырех "федеральных" игорных зон, либо в игорные зоны, которые создадут местными власти.

Как рассказал начальник отдела, заместитель начальника управления территориального развития Хабаровского края Александр ШЕВЧЕНКО, по данному проекту во второй половине октября будет второе чтение и закон претерпит значительные изменения и поправки.

На сегодня в Хабаровске работает около 2000 игровых автоматов, 200 игровых столов, более 50 казино. "Одно можно сказать, правительство Владивостока глубоко возмущенно тем, что именно Хабаровск должен стать дальневосточным Лас-Вегасом, - продолжает Александр Шевченко. - Приморские депутаты будут выходить со своими предложениями по строительству зон в Приморье".

Как считают владельцы игровых автоматов, если все-таки в Хабаровске появится "дальневосточный Лас-Вегас", но не в городе, а в пригороде, то они, скорее всего, уйдут в подполье. "И вернуть этот бизнес в легальное русло будет практически не возможно". Но, рассматривая вариант - Хабаровск или Владивосток, владельцы казино ратуют за Хабаровск.

Вместе с тем, как признался "ЗР" руководитель крупной игорной сети Хабаровского края, пожелавший не называть имени, рассматриваемый законопроект - "убийство бизнеса". "Вынос игровых зон за пределы городов и другие нежилые территории равносилен их запрету. Никто не даст гарантии, что наш клиент поедет за город или в соседний город, край, для того чтобы поиграть. Ведь это неудобно. Тем самым потребителя нашего продукта станет намного меньше, и это не может не отразиться на бизнесе в целом.