Позаботьтесь о боссе

Добиться успеха и закрепить свои позиции на рынке компания не сможет без хорошего руководителя. Но как мотивировать топ-менеджера на достижение целей организации? Большинство крупных компаний на компенсационных пакетах топ-менеджеров не экономят.

Топ-зарплата

Топ - менеджеры - это руководители высшего и среднего звена, от чьих решений напрямую зависит не только деятельность фирмы, но иногда и сам факт ее существования. Как правило, это не просто профессионалы высокого уровня с большим опытом работы. Здесь также обязателен талант руководителя, вполне определенный набор личных качеств и наличие так называемого "долгого взгляда", то есть способности мыслить стратегически. Как известно, потребность в таких специалистах растет год от года. В связи с этим компании вынуждены предлагать топ-менеджерам все большие денежные вознаграждения (сегодня заработная плата топ-менеджера редко опускается ниже 3000-3500 у.е)

"За последний год зарплаты топ-менеджеров, по нашим наблюдениям, выросли значительно, - комментирует ситуацию коммерческий директор агентства по подбору персонала "Карьера-Форум" Роман ПОПОВ. - Причем рост заметен во всех областях и составляет примерно 20-30% в год. Причина такого роста заключается, прежде всего, в дефиците управленцев на рынке труда - топ-менеджеров компании переманивают друг у друга, поэтому предлагают все больший размер оплаты труда. Повышают вознаграждение топ-менеджеров и те работодатели, которые хотят удержать грамотных управленцев. Поэтому в целом по этому сегменту рынка получается существенный рост. Особенно эта тенденция характерна для развитых трудовых рынков, хотя и во Владивостоке она проявляется уже достаточно отчетливо".

"Цифры заработной платы топ-менеджеров варьируются в зависимости от уровня компании. Как правило, в иностранных компаниях эта сумма выше, чем в российских, - рассказывает консультант компании "АНКОР во Владивостоке" Наталья СКИРУТА. - Но в последнее время наблюдается тенденция к увеличению размера заработной платы в крупных российских компаниях, поэтому разница в оплате труда топ-менеджера российской и иностранной организаций сейчас сравнительно небольшая".

Кроме этого, в солидных компаниях для топ-менеджеров предусмотрены ежегодные вознаграждения. Причем сумма вознаграждения может быть очень приличной и достигать 100% годового дохода.

Бонусная линейка

Однако лишь высокой заработной платой менеджеров высшего звена удивить сложно. Поэтому компании, чтобы привлечь управленцев, предлагают топ-менеджерам различные бонусы и компенсации. Хотя, по мнению консультанта компании "АНКОР во Владивостоке" Анны ШАБАЕВОЙ, приморские компании большим разнообразием предложений не отличаются. "В лучшем случае, помимо основного ежемесячного оклада, есть какой-нибудь бонус или процент от прибыли/оборота. Нет еще в наших компаниях нормально сформулированных систем мотивации персонала".

В этом вопросе приморским компаниям есть с кого брать пример. Иностранные и крупные российские компании сегодня очень серьезно относятся к составляющим компенсационного пакета. Причем его составляющие становятся все разнообразнее год от года.

"Одной из самых часто встречающихся составляющих компенсационного пакета сегодня является оплата мобильного телефона, - говорит Роман Попов. - Но если менеджерам и ценным специалистам дается лимит на звонки, то топ-менеджерам выделяется бюджет на покупку телефона ($500-1000), и, соответственно, неограниченный трафик на разговоры. К классическим бонусам относится и автомобиль. Генеральному директору и его ближайшему окружению положен автомобиль представительского класса. Все расходы по содержанию автомобиля компания, как правило, берет на себя. В командировки топ-менеджеры летают исключительно бизнес-классом, живут в пятизвездочных гостиницах и имеют неограниченные командировочные".

Обучение топ-менеджеров, по словам Романа Попова, также происходит за счет компании. Причем топов, как правило, учат за границей. Поэтому обучение для топов превращается в "двойной бонус", так как включает в себя еще и различные экскурсионные программы. К числу бонусов можно относить и корпоративные тусовки, которые проводятся в различных экзотических странах.

Заботятся компании и о здоровье топ-менеджеров. У них нет ограничений на посещение различных спортивных клубов. Кроме этого, солидные российские компании, набравшись опыта у своих зарубежных коллег, начинают понемногу страховать жизнь и здоровье не только особо ценных сотрудников, но и членов их семей. Пока еще довольно редко, по все же встречаются компании, которые делают добровольные отчисления в накопительный пенсионный фонд. Неотъемлемым атрибутом топ-менеджера является также корпоративная карточка, которая используется для оплаты представительских расходов.

Опционы приходят в регионы

В крупных иностранных компаниях для мотивации топ-менеджеров используется система опционов. Опционные планы осуществляются в двух вариантах - реальном и виртуальном. При реальном варианте сотруднику корпорации предоставляется право покупки акций компании через некоторое время (опцион), но по цене, фиксируемой в момент предоставления опциона. При виртуальном варианте компания берет на себя обязательство выплатить сотруднику через несколько лет определенное вознаграждение, привязанное, например, к курсовой стоимости акций. Таким образом, топ-менеджмент не просто получает бонус по результатам своей работы, он вкладывает заработанные деньги в дальнейшее развитие компании.

Сегодня о таком способе стимулирования руководителей верхнего звена задумываются и региональные компании.

"Даже местные, локальные компании, уже стараются ввести у себя подобную систему мотивации, - рассказывает Роман Попов. - Хотя, надо сказать, что результат может быть неконтролируемым. Одно дело, когда речь идет об акциях компании "МАРС", например. Они могут подняться, могут упасть, но в том, что они будут, нет сомнения. А когда речь идет об опционах в региональной компании, никто не может сказать, что будет с акциями этой компании в ближайшем будущем. Хотя для того, чтобы использовать систему опционов, компания не обязательно должна быть акционерным обществом. Виртуальными акциями могут служить результаты, полученные в случае успешного завершения какого-то этапа работы. Но это не бонус (премия по результатам), а именно замороженное вознаграждение, которое можно вложить в дальнейшее развитие компании. По этим виртуальным акциям можно получить деньги, а можно инвестировать их в дальнейшее развитие компании и по результатам работы компании в следующем году увеличить эту сумму. Это такой денежный вклад в результаты компании".

По словам всех опрошенных экспертов, редко весь перечисленный набор бонусов встречается в одной отдельно взятой организации. Однако успешные компании стараются внедрить хоть что-то из этого списка. Есть и те, кто старается внедрить максимум из представленных вариантов компенсаций. Особенно это касается тех компаний, которые ограничены в способах продвижения своей продукции (сигареты, алкоголь). Не имея широкой возможности инвестировать в рекламу своей продукции, они вкладывают средства в персонал.

Что касается прогнозов, то, по оценкам экспертов, вознаграждения топ-менеджеров будут расти и дальше, а линейка бонусов станет еще более разнообразной.

"Безусловно, в следующем году дефицит грамотных управленцев только усилится. И работодатели столкнутся как с проблемой удержания уже имеющихся сотрудников, так и с проблемой привлечения новых, - считает Анна Шабаева. - Могу предположить, что будет наблюдаться рост заработной платы для таких специалистов и рост компенсационного пакета. Будет и дальше расширяться география поиска специалистов. Уже сейчас компании готовы в некоторых случаях оплачивать переезд сотрудника из одного города в другой, так как не могут в своем регионе найти человека с необходимым опытом и квалификацией".