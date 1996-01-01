Рыбацкое "грузило"

В одном из предыдущих номеров "ЗР" затрагивал тему споров налоговой инспекции и рыболовецких компаний. Речь шла о том, что сегодня рыболовецкие предприятия вынуждены платить фискальным органам миллионы рублей за рыбу, которую они не поймали. Материал получил резонанс, поэтому мы вновь возвращается к этой проблематике.

Чтобы понять актуальность решения этого конфликта обратимся к статистическим данным. Пятая часть всей российской добычи рыбы приходится на Приморский край. Местные рыболовецкие компании уже давно стали серьезными игроками на российском и мировом рынке рыбопродукции. Только за 9 месяцев этого года приморские рыбопромышленные предприятия выловили 520,5 тыс. тонн водных биоресурсов по всем видам квот, что на 55,3 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. Но чем больше рыбы компании добывают, тем больше у них налоговых отчислений. Вот только часто платят они за воду.

Схемы претензий

Фактически есть два основных момента, которые так или иначе уже затронули каждую рыболовную компанию. Первый - налогоплательщику выдано разрешение, в соответствии с которым ему предоставлено право на вылов определенного объема ВБР. В соответствии с требованиями НК РФ, налогоплательщик производит оплату сбора за пользование ВБР. Однако своим правом на вылов ВБР он не воспользовался и просит произвести возврат уплаченной суммы сбора. Хотя в этой ситуации есть скрытый момент вины рыболовецких компаний. Они вынуждены были в кратчайшие сроки аннулировать свои рыболовные билеты. Если этого не сделать, то доказывать что-либо налоговым органам бесполезно.

Второй - налогоплательщик, производя добычу в течение года, перед окончанием периода лова, предполагая, что весь объем предоставленных квот он не освоит, уменьшает объем квот в разрешениях. Затем он подает уточненные сведения в налоговый орган, в соответствии с которыми сумма сбора подлежит уменьшению. Налоговый орган отказывает в уменьшении суммы сбора, опираясь на то, что глава 25.1. НК РФ не предусматривает порядка корректировки суммы сбора. Проще говоря, он переносит квоты с одного судна на другое. И пытается это отразить в документах.

В процессе производственной деятельности у каждой рыбодобывающей компании возникает необходимость перераспределять объем (количество) квот между единицами флота в рамках одного предприятия. Перераспределение квот между собственными судами было необходимо, так как любое судно не застраховано от поломок, да и условия промысла постоянно меняются. Однако при этом общий объем выделенных предприятию квот не меняется. Поэтому при уточнении квот в налоговый орган подавались соответствующие корректирующие сведения об изменении сумм регулярных взносов.

Однако суды первых инстанций позицию рыбаков пока не поддерживают. А вот Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа, рассмотрев спор между налоговым органом и одной из рыбодобывающих компаний Приморского края, постановил, что "плательщики сбора вправе представить корректирующие сведения, которые следует рассматривать как дополнительные и уточняющие первоначально поданные сведения, следовательно, доначисление сбора по дополнительным сведениям в такой ситуации действительно повлечет повторное изъятие в бюджет средств, что нарушает конституционные гарантии плательщика".

"Когда перераспределение объема квот между единицами флота производится путем снятия количества объектов промысла и добавлении этого же количества квот в ранее выданное (действующее) разрешение, то корректировка плательщиком сбора, произведенная во избежание двойной уплаты сумм сбора за одни и те же квоты, оценена Федеральным арбитражным судом Дальневосточного округа как действие правомерное. Возможно, это станет судебной практикой для всех арбитражных судов округа", - считает начальник юридической службы компании ОАО НБАМР Наталья КОЗАКОВА.

Так это или нет, станет ясно в первых числах ноября, когда в Федеральном арбитражном суде Дальневосточного округа будет слушаться еще один стратегически важный спор между налоговым органом и плательщиком сбора. Коллегия окружных судей вновь будет давать оценку действиям налогового органа в ситуации, когда имели место снятие квот с одной единицы флота и добавление этого объема квот в действующее разрешение на ведение промысла. Следует отметить, что суд первой инстанции, установив факт повторного взимания налоговым органом сумм сбора за одни и те же квоты, решил, что действия налогового органа по доначислению сумм сбора не имеют экономического обоснования.

Подтвердит ли правоту судебного вердикта суда первой инстанции - Федеральный суд Дальневосточного округа в этой ситуации? "Остается надеяться, что при всей разности правовых позиций и подходов окружных судов Дальневосточного и Северо-Западного регионов к вопросу о порядке исчисления и уплаты сбора за пользование ВБР задачи справедливого правосудия у них должны быть одинаковы! Ведь судебная власть всех уровней и регионов понимает, что дважды платить за один и тот же объем одних и тех же квот - это экономический абсурд и юридический нонсенс, и действия налоговиков по доначислению сбора в таких ситуациях явно не согласуются с нормами Налогового кодекса РФ о том, что взимание налогов и сборов, в том числе сбора за пользование ВБР, должно иметь экономическое обоснование! Ноябрьское слушание в ФАС ДВ округа будет в определенном смысле судьбоносным для многих рыбодобывающих предприятий попавших в ситуацию, напоминающую самый настоящий налоговый терроризм. О нем, кстати, упомянул Президент РФ в 2005 г. в обращении к Федеральному законодательному собранию", - говорят в компании БАМР.

Однако вскоре может случиться так, что государство из-за невразумительной налоговой политики в будущем окажется в проигрыше. "Если корректировать суммы нельзя, то компании в начале года будут выписывать рыболовные билеты на минимальный объем биоресурсов. Потом в ходе промысла будут просить Россельхознадзор добавлять им лимиты на каждое судно. Но платить будут за первоначально заявленный объем. Ведь налоговая инспекция сама настаивает на том факте, что корректировать уже указанные суммы - нельзя, поскольку это не предусмотрено Налоговым кодексом РФ. Тогда уже крупные компании будут иметь от государства экономию в десятки, а то и сотни миллионов рублей. Конечно, это не совсем честно, но нас к этому уже почти подвели", - заявил "ЗР" на условиях анонимности один из руководителей рыбацкого предприятия.

Путина ждать не будет

Все же пока к такому шагу рыбаки еще не прибегают. Но предел есть всему: только с приморских рыбаков налоговая пытается взыскать 72 млн руб. Но и на этом неприятности компаний не заканчиваются. Компании, обращаясь за справкой о задолженности в бюджет для получения разрешения на ведение промысла в 2007 г., получают неутешительный вердикт. Налоговый орган обязательно укажет задолженность по сбору за пользование объектами ВБР вне зависимости от условий ее возникновения. Таким образом, компания при наличии задолженности не получит разрешение на вылов объектов водных биоресурсов, что приведет к приостановке деятельности предприятий.

Получается замкнутый круг. Судебные процессы без особого труда можно затянуть на долгие месяцы, а вот путина 2007 г. ждать не будет. Хочешь ловить рыбу, будь готов раскошелиться по первому призыву фискального органа, а потом можешь судиться сколько душе угодно. Хотя любой бизнесмен знает, насколько тяжело отсудить у государства уже уплаченные ранее налоги.

"Необходимо находить компромисс в ближайшее время, - утверждает генеральный директор компании "Гессар" Виктор ВЕНЦЕЛЬ. - Пока не поздно еще можно договориться с налоговыми органами, чтобы они пересмотрели свою политику. С другой стороны, рыбаки рассчитывают на то, что им поможет администрация Приморского края. Ведь если крупные компании смогут без ущерба для себя удовлетворить требования налоговой инспекции, то для небольших предприятий "плата за воду" может оказаться первой ступенькой к разорению".

Сумеют ли рыбаки доказать свою правоту? Но они надеются на то, что консолидация рыбного бизнеса в этом споре способна переубедить налоговые органы. При этом самые прогрессивные из них смотрят еще глубже. "Сегодня АРПП старается доказать, что запланированное на ближайшее время поднятие ставок сбора на сельдь, кальмар и другие объекты идет в разрез с заявленным курсом на поднятие конкурентоспосбоности рыбной отрасли, - утверждает президент АРПП Дмитрий ГЛОТОВ. - Наоборот, нулевая ставка на малорентабельные виды биоресурсов позволит в 2008 г. успешно перераспределить квоты между компаниями. Не секрет, что в 2008 г. многие компании именно из-за ставок сбора могут отказаться от части выделенных им квот. Следовательно, компании, как и прежде, будут ориентироваться на промысел валютоемких биоресурсов. А ведь их сырьевые запасы стремительно сокращаются. Через 5 лет перед компаниями будет стоять серьезный выбор - либо переориентироваться, либо уйти с рынка.