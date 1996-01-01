www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 56.56 р.
EUR: 73.42 р. 10 CNY: 92.46 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Создание ТСЖ - повод для уплаты земельного налога?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

С 1 марта 2005 года вступил в силу новый Жилищный кодекс. Последняя глава в нем посвящена порядку управления домом. Там говорится, что собственники помещений в многоквартирном здании обязаны выбрать три способа управления, одним из которых является создание товарищества собственников жилья. Положительное качество формирования ТСЖ, которое отмечается многими специалистами, - земля в собственности, с которой делать можно, по сути, все что угодно.

А на деле - возникает много вопросов. Кому и как принадлежит земля в ТСЖ? Должен ли собственник квартиры платить земельный налог, а собственник нежилого помещения в доме - арендную плату за землю? Кто может принимать решения об обустройстве придомовой территории (например, о создании детских площадок и т. д.).

Сложность ситуации заключается в том, что ответы на эти вопросы содержатся в разных нормативных актах, регулирующих жилищные, земельные и прочие отношения.

Земельным кодексом установлен один из основных принципов законодательства, который заключается в единстве участка и связанных с ним объектов. Начальник отдела ресурсных, имущественных и прочих платежей УФНС России по Приморскому краю Александр ГОНОХОВ отмечает, что к общему имуществу собственников относятся лифты, чердаки, подвалы, крыши и земельный участок, на котором расположен дом.

Каждый собственник помещения (жилого или нежилого) в многоквартирном доме имеет право на долю (в размере, пропорциональном площади своего помещения) в общей собственности на земельный участок.

У многих появляются вопросы: как получить это право на землю и когда оно возникает?

Здесь нам может помочь действующее законодательство (ст. 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса РФ"), в котором установлен ряд правил. Но главное из них - момент возникновения права долевой собственности собственников помещений в доме напрямую связан с юридическим фактом формирования земельного участка и проведения его государственного кадастрового учета.

В Управление Роснедвижимости по Приморскому краю с заявлениями на получение кадастровой оценки новоиспечённые члены ТСЖ обращаются периодически. По словам замначальника территориального отдела № 11 по г. Владивостоку Василия ЕШМЕКОВА, кадастровую стоимость земли под многоквартирным домом определить не сложно. Местоположение, границы и размер являются главными параметрами в такой оценке. Другой вопрос, что само по себе знание стоимости ничего не даёт.

Как удалось выяснить "ЗР", ещё ни одно ТСЖ Владивостока не получило свидетельство о государственной регистрации права собственности на землю под своими домами.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru