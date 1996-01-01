Создание ТСЖ - повод для уплаты земельного налога?

С 1 марта 2005 года вступил в силу новый Жилищный кодекс. Последняя глава в нем посвящена порядку управления домом. Там говорится, что собственники помещений в многоквартирном здании обязаны выбрать три способа управления, одним из которых является создание товарищества собственников жилья. Положительное качество формирования ТСЖ, которое отмечается многими специалистами, - земля в собственности, с которой делать можно, по сути, все что угодно.

А на деле - возникает много вопросов. Кому и как принадлежит земля в ТСЖ? Должен ли собственник квартиры платить земельный налог, а собственник нежилого помещения в доме - арендную плату за землю? Кто может принимать решения об обустройстве придомовой территории (например, о создании детских площадок и т. д.).

Сложность ситуации заключается в том, что ответы на эти вопросы содержатся в разных нормативных актах, регулирующих жилищные, земельные и прочие отношения.

Земельным кодексом установлен один из основных принципов законодательства, который заключается в единстве участка и связанных с ним объектов. Начальник отдела ресурсных, имущественных и прочих платежей УФНС России по Приморскому краю Александр ГОНОХОВ отмечает, что к общему имуществу собственников относятся лифты, чердаки, подвалы, крыши и земельный участок, на котором расположен дом.

Каждый собственник помещения (жилого или нежилого) в многоквартирном доме имеет право на долю (в размере, пропорциональном площади своего помещения) в общей собственности на земельный участок.

У многих появляются вопросы: как получить это право на землю и когда оно возникает?

Здесь нам может помочь действующее законодательство (ст. 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса РФ"), в котором установлен ряд правил. Но главное из них - момент возникновения права долевой собственности собственников помещений в доме напрямую связан с юридическим фактом формирования земельного участка и проведения его государственного кадастрового учета.

В Управление Роснедвижимости по Приморскому краю с заявлениями на получение кадастровой оценки новоиспечённые члены ТСЖ обращаются периодически. По словам замначальника территориального отдела № 11 по г. Владивостоку Василия ЕШМЕКОВА, кадастровую стоимость земли под многоквартирным домом определить не сложно. Местоположение, границы и размер являются главными параметрами в такой оценке. Другой вопрос, что само по себе знание стоимости ничего не даёт.

Как удалось выяснить "ЗР", ещё ни одно ТСЖ Владивостока не получило свидетельство о государственной регистрации права собственности на землю под своими домами.