Торгам по продаже мунимущества во Владивостоке помешал кадровый вопрос

В пятницу в МУ "Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости" были отменены ранее намеченные торги. Как оказалось, причина отмены аукционов обусловлена увольнением директора муниципального учреждения Алексея ХОМЕНКО. Как объяснили его заместители, Алексей Хоменко уволился по собственному желанию.

В связи с его увольнением минимум 3 ближайших аукциона будут перенесены на более поздний срок. Вся информация будет публиковаться в нашей газете. Ожидается, что имя нового директора администрация Владивостока озвучит на этой неделе. Сложность в том, что Алексей Хоменко был председателем конкурсной комиссии. А нового директора на эту должность должны утвердить соответствующим нормативным актом городской думы.

"Мы сделаем все, чтобы наши клиенты не пострадали в этой ситуации, - прокомментировали уход директора в агентстве. - Подавшие заявки физические и юридические лица могут написать заявление о сохранение сумм задатка на нашем счету. В этом случае им не придется вновь вносить задаток. Если клиенты решат забрать внесенный задаток, то МУ, как и оговаривается в договоре, в пятидневный срок перечислит его на счета заявителей".