Китайцы едут в Россию со своими химикатами

В ходе проверок, проведенных специалистами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю, в хозяйствах, привлекающих иностранных рабочих из КНР, были обнаружены пестициды и агрохимикаты, не разрешенные к применению на территории России.

Как сообщил "ЗР" заместитель руководителя управления Игорь ЮРЛОВ, неразрешенные препараты были обнаружены на предприятиях ООО "Деметра" и ЗАО "Заречное" в Октябрьском районе, ООО "Флора" и ООО "Кедровка" в Дальнереченском районе, ООО "Елена" и ОАО "Жариковское" в Пограничном районе, а также в крестьянских хозяйствах "Алин" и "Ким" Уссурийского округа. Эти пестициды и агрохимикаты завезли китайские рабочие, пользуясь попустительством руководителей предприятий.

По результатам проверок Управление Россельхознадзора по Приморскому краю направило главам муниципальных районов письмо "Об усилении контроля за иностранными рабочими, занятыми в сельском хозяйстве". Главы районов, в свою очередь, провели совещания с руководителями сельскохозпредприятий, где используется иностранная рабочая сила, об ответственности за нарушения.

Кроме того, в августе-сентябре 2006 г. аккредитованной испытательной лабораторией ФГУ "Приморский референтный центр Россельхознадзора" был исследован 681 образец сельскохозяйственной продукции, импортированной из Китая, в том числе 469 образцов овощей и фруктов общей массой 29 161,7 т на содержание остаточных количеств пестицидов и других токсинов. За этот период превышение предельно-допустимых концентраций обнаружено не было (ранее такие нарушения фиксировались).