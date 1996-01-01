ДВЖД получила четыре новых электровоза

Четыре экспериментальных электровоза последнего поколения "Ермак" прибыли на Дальневосточную железную дорогу - филиал ОАО "РЖД", сообщили в слежбе по связям с общественностью ДВЖД.

С 20 октября по 5 ноября на полигоне Владивостокского отделения Смоляниново - Находка ДВостЖД пройдут испытания новых электровозов переменного тока 2ЭС5К "Ермак".

Более мощные локомотивы производства Новочеркасского электровозостроительного завода должны постепенно заменить эксплуатируемые сегодня электровозы ВЛ80 всех типов, что позволит поднять весовые нормы с 5,5 тысяч тонн до 6 тысяч.