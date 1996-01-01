Доля "Проминвесторов" в ДВМП снизится

Совет директоров ОАО "Дальневосточное морское пароходство" принял решение о дополнительном выпуске 410,898 миллиона обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

На данный момент уставный капитал пароходства составляет 1643,593 тыс. руб., он разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль.

Как пояснил генеральный директор ДВМП Евгений АМБРОСОВ, часть допэмиссии предназначена для обмена на 50% акций ООО "Фирма "Трансгарант". Как ранее сообщало ИАА SeaNews, в конце сентября 2006 года ДВМП уже приобрело 50% компании "Трансгарант". Таким образом, "Трансгарант" станет 100-процентной дочерней структурой ДВМП, а его собственники - акционерами ДВМП и партнерами "Промышленных инвесторов".