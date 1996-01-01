Пивной рыцарь Приморья

Летом 2005 г. в ОАО "Пивоиндустрия Приморья" сменился собственник - акционеры "Вимм-Билль-Данна" продали контрольный пакет акций АО структурам "Альфа-Групп". Новый собственник сразу же заявил о далеко идущих планах по выводу "Пивоиндустрии" в лидеры местного пивного рынка. Для этого в конце 2005 г. была создана Дальневосточная пивоваренная компания, которая вместе с дочерней компанией ООО "Владпиво" стала операционной компанией в проекте реконструкции и модернизации пивзавода.

Генеральный директор ООО "Владпиво" (до 21 июля 2006 г. - исполнительный директор ОАО "Пивоиндустрия Приморья") Владимир АЙДАРБЕКОВ заверяет, что "мы идем так, как планировали".

Досье Айдарбеков Владимир Оралханович родился в 1971 г. Окончил Павлодарский госуниверситет. 2001-2002 гг. - генеральный директор: ООО "Северные ветры" (Калининград), 2003-2005 гг. - директор по развитию разливного направления ООО "Северные ветры дистрибьюшн" (Москва), с июля 2005 г. - исполнительный директор ОАО "Пивоиндустрия Приморья", с июля 2006 г. - генеральный директор ООО "Владпиво".

- Летом вы возглавили ООО "Владпиво", в которое были переданы основные активы "Пивоиндустрии". Какие цели при этом приследовались?

- Не секрет, что "Пивоиндустрия" на момент прихода новых собственников находилась далеко не в лучшем положении - производство полностью остановлено, пустые склады, трудовой коллектив в отпусках без содержания, шлейф долгов перед поставщиками и бюджетами разных уровней. Пришлось реализовывать полноценную антикризисную программу, реализация которой начинает приносит свои плоды и уже положительно повлияла на инвестиционную привлекательность предприятия. Учредив ООО "Владпиво", мы получили работающее предприятие с чистой историей, что придало хороший импульс для наращивания производства. Это основная причина реорганизации. На сегодняшний день "Владпиво" работает достаточно стабильно, у нас нет задолженности ни по налогам, ни по заработной плате. Так, средний порядок сумм, которые мы перечисляем в бюджеты разных уровней ежемесячно, составляет $400-500 тыс.

- Можно сказать, вы решили задачи, поставленные акционерами?

- Цели не могут быть определены столь коротким периодом - год-полтора. Естественно, они более стратегические и долгосрочные. Но если брать конкретный временной период, который уже пройден, можно считать, что мы идем так, как планировали. И динамика развития в целом это подтверждает. В первую очередь это касается выхода на рынок. Скажем так, за год работы мы увеличили долю рынка в несколько раз.

- Портфель "Пивоиндустрии" в свое время насчитывал более 10 раскрученных пивных марок. Что вы собираетесь с ними делать?

- Мы провели ребрендинг, причем сохранили те марки, которые были у "Пивоиндустрии" последние годы - "Студеное" и "Рыцарь Приморья". Просто они получили новый облик и, соответственно, лучшее качество - немножко изменилась рецептура, улучшилось качество компонентов и т. д. Плюс у нас появилась новая марка - "Владпиво". Это локальный, можно считать, приморский бренд. В ближайшее время мы планируем вывести на рынок еще две марки - светлое и крепкое пиво.

- Местный рынок пива представлен четырьмя крупными производителями: хабаровские заводы "Балтика" и "Амур-пиво", Иркутский пивзавод и "Владпиво". При этом "Балтика" и "Амур-Пиво" в последние два года усиленно укрепляли свои позиции на приморском рынке. Как будет развиваться рынок?

- Что касается завода, качества оборудования, современных технологий, производственных мощностей - мы уже на уровне "Балтики" и "Амур-пива". По крайней мере, проигрывать им мы уже не будем. Что касается доли рынка, то пока она ниже, чем у основных конкурентов. Но мы, по большому счету, работаем лишь год - не стоит сбрасывать со счетов приход нового руководства с иными взглядами на бизнес. По нашей оценке, сегодня на рынке Дальнего Востока мы занимаем 3-4-е место.

- На что были потрачены средства, привлеченные от Международной финансовой корпорации (IFC)?

- Мы получили 7-летний кредит на сумму 7,5 млн евро как раз под реконструкцию предприятия и закуп нового оборудования. Система кредитования состояла из двух частей - одну мы получили под некоторые активы (IFC вложила $5,3 млн в уставный капитал Дальневосточной пивоваренной компании. - Прим. авт.), другую - в виде простого кредита.

- Правда ли, что в с предложением о покупке "Пивоиндустрии" в свое время выходили представители турецкий Efes и голландский Heineken?

- Более предметно интересовался Efes. Но это было до прихода новых собственников.

- А сейчас?

- Переговоров ни с кем нынешние акционеры, насколько мне известно, не ведут. Другое дело, что предприятие после принятых мер выглядит довольно привлекательно. Думаю, интерес в любом случае будет.

- В начале года половину от реализованной продукции составляла доля пива в ПЭТ, еще треть приходилась на кеговое пиво, и только 17% - на бутылочное. Это и есть ваши приоритеты?

- Мы будем менять структуру за счет расширения ассортимента и увеличения объема продаж. Возможно, увеличим объемы производства пива в бутылке. Что касается кегового пива, а сейчас его доля составляет 25%, то здесь будет идти снижение. Этот сегмент в последнее время стагнирует. Продажа разливного пива требует хорошего сервиса - промывки, хранения, учета. К сожалению, те, кто брал наше разливное пиво на реализацию, эти требования не всегда соблюдали, а производителю проконтролировать каждого продавца невозможно. Не в последнюю очередь и по этим причинам доля кегового пива сокращается, и не только у нас. Но мы не собираемся терять это направление и будем активно развивать продажу разливного пива в барах и ресторанах. Это очень перспективное направление - с одной стороны продвигает наши марки, с другой - развивает культуру потребления пива.

- Вы не опасаетесь, что у потребителей марка "Владпиво" все-таки связана с недорогим пивом?

- Я думаю, вскоре она будет ассоциироваться прежде всего с качеством.

- На ваш взгляд, нужно ли местным властям проводить протекционистскую политику в отношении местных производителей?

- Безусловно, мы рассчитываем на поддержку администрации Владивостока и края и до сих пор не встречали никаких, если так можно сказать, противодействий с их стороны. Что касается введения каких-то ограничительных мер на ввозную продукцию, то, на мой взгляд, это не совсем правильно. Выбирать должен потребитель, а наше дело предложить ему лучший продукт. Другое дело, что к местному пиву отношение в любом случае будет более лояльное. А это значит, что лидером в Приморье будем мы, в Хабаровске - хабаровчане.

- В конце прошлого года "Пивоиндустрия" продала 51% акций ЗАО "Дальэлектросила". Есть ли еще какие непрофильные активы и что с ними будет?

- Нет, у нас осталось только то, что требуется для производства. Мы не собираемся распылять силы.

- Аналитики считают, что малые и средние игроки пивного рынка, к которым относится и "Пивоиндустрия", не имеют необходимых ресурсов и достаточного опыта в организации маркетинга и системы дистрибуции. Практически у каждого крупного пивоваренного завода в на Дальнем Востоке есть свои официальные дистрибьюторы. А как у вас?

- Согласен, проблема с маркетингом существует и мы с ней столкнулись. Но на столь ответственных направлениях у нас работают квалифицированные менеджеры, в том числе и с серьезным опытом работы в аналогичных компаниях. Поэтому на сегодняшний момент как таковой проблемы для нас нет. Что касается дистрибуции, то у нас нет собственного дистрибьютора, такого как, например, "Северные ветры" у "ПИТ". С нами работают независимые дистрибьюторы, но вопрос продаж мы контролируем самостоятельно. Кстати, собственные отделы маркетинга есть и у завода, и у дистрибьюторов.

- Ваше пиво практически не встретишь в супермаркетах...

- Входя заново в рынок и учитывая старую историю работы предприятия, можно было говорить, что это пиво - не для супермаркетов. Мы выставляли продукцию "Пивоиндустрии" в крупные магазины, но спросом она не пользовалась. Может быть, просто терялась среди других марок, проигрывая внешне и в качестве. Сегодня, могу заявить смело, мы выпускаем абсолютно приемлемый продукт для всех сегментов рынка, он найдет своего покупателя, в том числе и в супермаркетах. У нас разработана целая программа по вводу в этот сегмент. Она достаточна адекватна нынешним требованиям и учитывает все правила работы с крупными игроками. Это наш резерв.

- Завод находится в довольно старой промзоне. Насколько эффективно используется ее площади?

- Площади завода существенно сократились. Мы передали на баланс города котельную, отапливающую пос. Трудовое. Сегодня на территории завода находятся только рабочие объекты, и все они задействованы максимально эффективно.