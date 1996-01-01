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Закон вступился за пенсионеров и беременных
С октября в России начали действовать поправки к Трудовому кодексу. В работе над ними принимали участие все заинтересованные стороны: правительство, профсоюзы и объединения работодателей. Однако чтобы ваша жизнь была облегчена, стараний законодателей недостаточно. Прежде всего надо самому узнать о своих новых правах.
Как новый вариант Трудового кодекса изменит жизнь работодателей - физических лиц?
После того как поправки в Трудовой кодекс вступят в силу, некоторые работодатели - физические лица лишатся привычных льгот. В частности, они должны будут вести на своих работников трудовые книжки. Однако это касается лишь людей, которые нанимают рабочую силу для своего бизнеса (в новом варианте закона они называются "индивидуальными предпринимателями"). А если человек нанимает домработницу, няню, садовника или другого работника для устройства своего быта, то он по-прежнему может пользоваться большинством льгот, которые существовали в старом варианте закона.
Кто из работников согласно исправленному Трудовому кодексу будет иметь право на трудоустройство без испытательного срока?
Во-первых, работодателям по-прежнему запрещено устанавливать испытательный срок для людей, которые впервые ищут работу после окончания вуза. Но теперь эта льгота действует лишь один год.
Во-вторых, теперь нельзя устанавливать испытательный срок при приеме на работу еще одной категории граждан: беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет. Благодаря этому будущим и недавним мамам будет легче найти работу.
Кроме того, по-прежнему будут принимать на работу без испытательного срока людей, выбранных на должность по конкурсу или на выборах; тех, кто был переведен из другой организации; тех, кто собирается не дольше 2 месяцев работать по срочному трудовому договору; а также работников, не достигших 18 лет. Для остальных работников испытание не может длиться дольше трех месяцев. Исключение сделано лишь для руководителей организаций, главных бухгалтеров и их заместителей - этих работников можно испытывать в течение полугода.
Какие фирмы после вступления поправок в силу должны будут вводить у себя должность специалиста по охране труда?
Те организации, в которых больше 50 штатных работников.
Что новый вариант Трудового кодекса поменяет в жизни людей, работающих по совместительству?
Отныне такой человек не будет все время ходить под угрозой увольнения со второй работы. Раньше совместителя можно было уволить сразу, как только на его должность находили человека, готового сидеть на рабочем месте целый день. Однако законодатели рассудили, что это неправильно: важно не то, в каком режиме человек работает, а то, насколько хорошо он это делает. И если в целом работник справляется со своими обязанностями и удовлетворяет фирму, несправедливо увольнять его по упрощенной схеме только потому, что он совместитель. Ну а если не справляется и не удовлетворяет - его можно уволить именно за это, а не за то, что на его место нашли другого работника.
Поправки в Трудовой кодекс позволят брать более длительный отпуск за свой счет, не опасаясь потерять стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск?
В принципе отпуск без сохранения зарплаты и раньше включался в стаж, дающий право на "обыкновенный" ежегодный отпуск. Но только в том случае, если "внеплановый" отпуск длился меньше одной недели. Теперь этот срок увеличен до двух недель. Если же вам придется уйти в неоплачиваемый отпуск на большее время, тогда с летним отдыхом могут возникнуть проблемы.
Напомним, что пятидневный отпуск за свой счет вам обязаны предоставить в случае рождения ребенка, регистрации брака или смерти близких родственников. Также работодатели обязаны давать отпуск без сохранения зарплаты работающим инвалидам и пенсионерам, сдающим экзамены учащимся техникумов и некоторым другим категориям граждан. В иных случаях в такой отпуск можно уйти, лишь договорившись с работодателем.
Как исправленный Трудовой кодекс защитит работающих пенсионеров, которых "подсиживает" начальство?
Раньше в списке работников, с которыми можно было заключать срочный трудовой договор, присутствовали пенсионеры по возрасту. Конечно же, имелось в виду заключение договоров с только что пришедшими в организацию людьми. Однако хитрые работодатели толковали эту норму по-своему и меняли бессрочные трудовые договора с давно работающими у них людьми, достигшими пенсионного возраста, на срочные. Таким образом, пенсионеров буквально выживали с должности. В новом варианте кодекса эта лазейка закрыта: теперь вместо "пенсионеров по возрасту" в вышеуказанном списке фигурируют "поступающие на работу пенсионеры". Эта мелочь спасет от увольнения многих пожилых россиян.
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