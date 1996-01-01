Административные комиссии взялись за рынки

На 100 тыс. руб. оштрафован директор владивостокского рынка на Спортивной за нарушение правил торговли, а также отсутствие информации о самом рынке. Такое решение было принято на очередном заседании краевой административной комиссии.

Как заявил председатель комиссии, начальник управления по исполнению административного законодательства администрации края Андрей КОНОПЛЯ, это максимальная сумма штрафа, предусмотренная административным законодательством в отношении недобросовестных хозяйственников.