Отменен налог на ввоз племенных животных

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о льготах на импорт племенных животных, сообщает ее пресс-служба. Соответствующие поправки в Закон "О введении в действие части второй Налогового кодекса РФ и внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ о налогах" депутаты одобрили на пленарном заседании.

Одобренные изменения отменяют налог на добавленную стоимость при ввозе на территорию РФ племенных животных, закупаемых сельхозтоваропроизводителями. Льготы коснутся самих товаропроизводителей и российских лизинговых компаний, занимающихся поставками племенного скота.

Срок действия налоговых каникул - с 1 января 2007 г. (но не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на добавленную стоимость) до 31 декабря 2008 г. включительно.