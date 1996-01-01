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Налог с продаж откладывается
Долгоиграющая налоговая реформа, завершить которую не раз обещал Минфин, на самом деле пока далека от финала. Проведя анализ российской налоговой системы на "сложность и нейтральность", Экспертное управление администрации президента готовит свои предложения по ее дальнейшему реформированию.
На прошлой неделе глава экспертного управления Аркадий ДВОРКОВИЧ подробно рассказал о них, выступая на традиционной налоговой конференции Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом сообщает "Российская газета".
Особое внимание он уделил двум "любимым" темам - замене налога на добавленную стоимость (НДС) на налог с продаж (НСП) и снижению единого социального налога (ЕСН). У налога с продаж есть явные преимущества. Во-первых, более низкая ставка, которая будет стимулировать производителей к уплате НСП. А во-вторых, НСП планируется передать регионам "в обмен" на налог на прибыль, который в свою очередь может быть передан на федеральный уровень. И тогда в перспективе он может стать основным источником пополнения местных бюджетов, считает Дворкович.
Что же касается единого социального налога, то речь идет о снижении ставки в течение 3-5 ближайших лет, но параллельно предлагается развивать пенсионное и медицинское страхование, а также искать источники для финансирования базовой части пенсии.
Правда, подобные новации явно без энтузиазма встретят в минфине. "Очень приятно снижать налоги, но надо считать и смотреть, есть ли такая возможность или нет, и правильное ли это решение при дефиците Пенсионного фонда", - сказал, отвечая на вопрос корреспондента "РГ", замминистра финансов Сергей ШАТАЛОВ. По его мнению, более целесообразно сейчас сосредоточить усилия на других направлениях пенсионной реформы. Впрочем, как выяснилось впоследствии, пока вопрос о снижении ЕСН детально не проработан и в администрации президента. Кроме того, сказал Дворкович, на новую систему ЕСН можно будет переходить только после того, как в обществе будет готов ответ на вопрос "кто будет отвечать за будущее человека - он сам или государство". В ближайшее время не следует ожидать изменений и в отношении замены НДС на НСП. "Это может на порядок увеличить проблемы с налоговым администрированием", - предвосхитил Шаталов реакцию минфина на готовящийся законопроект экспертного управления.
Зато что касается налоговых инициатив "краткосрочного характера", озвученных Дворковичем, то здесь реально найти баланс между интересами власти и бизнеса. И экспертное управление, и минфин готовы создавать в России привлекательные условия для зарегистрированных на территории страны производственных холдингов. Их предлагается освободить от налогообложения на дивиденды, получаемые российскими компаниями за счет стратегического участия в капитале других компаний. По замыслу, это должно стимулировать бизнес регистрировать головные компании на территории нашей страны.
Рука об руку с бизнесом Шаталов обещал работать и над решением проблемы так называемого трансфертного ценообразования. Новый глава комитета РСПП по налоговой и бюджетной политике Александр ЛИВЩИЦ предложил практикуемую в мире схему, при которой крупные компании заключают с налоговыми органами соглашения. И в них заранее и публично оговаривают цены, используемые внутри вертикально интегрированных холдингов. Шаталов против такого подхода возражать не стал, заметив лишь, что он категорически не согласен, чтобы это была "повсеместная практика".
Зато будет облегчено налоговое бремя и по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Согласно действующему законодательству, как известно, налоговые каникулы по НДПИ вводятся для добытчиков, разрабатывающих месторождения в Восточной Сибири. В перспективе же минфин планирует перейти на специфические ставки НДПИ по всем видам полезных ископаемых - в первую очередь каменному углю, медной руде.
А в ближайшие две недели ведомство КУДКИНА собирается предложить еще одну новацию - на сей раз направленную на стимулирование инноваций. Законопроект, пояснил Шаталов, будет предусматривать для инноваторов более облегченный режим уплаты НДС и налога на прибыль. В то же время, развивая тему льгот для различных сфер экономики, Шаталов призвал бизнес к "сдержанности". "У нас часто говорят о необходимости спецрежимов практически для всех отраслей, - пояснил замминистра, -включая автопром, авиапром, металлургов. А неплохо бы еще для алюминщиков", - кивнул он в сторону Лившица. Но на практике льготы, по словам Шаталова, "подрывают боевой дух в борьбе с конкурентами".
Впрочем, Лившиц как раз был настроен лояльно. По его словам, налоговая система в России является вполне приемлемой для бизнеса и гораздо либеральнее, чем в других странах. И, пожалуй, главный вопрос, который продолжает беспокоить деловое сообщество, - это пресловутое налоговое администрирование. Причем принятые летом этого года поправки в Налоговый кодекс у бизнеса особых возражений не вызывают. Все дело лишь в том, как они будут реализовываться на практике.
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