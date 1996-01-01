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Бизнес позовут в дорогу

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Несмотря на то что две главные проблемы России остались прежними, власть лишь на седьмом году экономического роста решила обратить внимание и на такую отсталую отрасль, как строительство дорог. На выездном заседании президиума Госсовета, которое Президент РФ Владимир ПУТИН провел в Ярославле, прозвучало нетривиальное предложение сделать российские дороги частно-государственными.

Статистику, которую представило к заседанию Госсовета Министерство транспорта, можно назвать удручающей. На федеральные трассы относительно пристойного качества ложится до 40% транспортной нагрузки, хотя их протяженность - чуть больше 4% от всех дорог России. Более 13 тыс. км федеральных дорог перегружены настолько, что нуждаются в ремонте даже не два раза в год, а три-четыре. Вряд ли кто-то сейчас поверит в то, что частник взвалит на себя хлопоты с бесчисленными российскими провинциальными "магистралями", но в том, что обустраивать вместе с государством путь в Якутию или на Дальний Восток тамошним толстосумам всё же придется, сомнений оставаться просто не должно. В условиях, когда более трети федеральных дорог требуют реконструкции и модернизации, частный сектор просто обязан заняться этой главной составляющей инфраструктуры.

Но, чтобы привлечь частного инвестора даже на более-менее привлекательные "дорожные" проекты, простых постановлений правительства, Федерального закона "Об автомобильных дорогах" и даже президентского указа будет недостаточно. Надо будет еще долго и упорно создавать для инвесторов более привлекательные условия. Для начала - внести в законодательные акты простенькую поправку, которая увеличит цикл, на который привлекаются инвесторы для строительства дорог. По крайней мере - до 10-12 лет; так, на действующий сейчас инвестиционный цикл, который составляет всего-то один год, никто всерьёз вкладываться не станет. Между тем Минтранс, ничтоже сумняшеся, снова просит дополнительных средств и... предлагает зарезервировать новые площади под дорожное строительство. У профильного министра есть и более оригинальная идея - переложить расходы по дорожному строительству на нарушителей Правил дорожного движения. Но ведь Россия и сейчас фактически не знает, где и сколько она тратит на дороги, что в Ярославле отметил даже президент.

А ведь зарубежные инвесторы уже сегодня готовы строить в РФ хорошие дороги, если им, конечно, за это просто сразу и хорошо заплатят или же позволят самим на построенных дорогах зарабатывать в течение достаточно продолжительного срока. Неслучайно в настоящее время нешуточная конкурентная борьба развернулась вокруг строительства трассы Москва - Петербург. Именно дорожные проекты привлекли основное внимание на недавнем инвестиционном форуме на Кубани, именно с качественной дорогой на Дальний Восток связаны огромные перспективы глобального межконтинентального транзита Европа - Азия.

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