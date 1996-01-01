Угольные деньги уйдут в океан

Самый крупный на Дальнем Востоке терминал по перевалке грузов построят в Приморье в бухте Троица (п. Зарубино, Хасанского района).

По словам Ярослава СЕМЕНИХИНА, генерального директора ДНИИМФ, его проектная мощность будет рассчитана на 60 млн тонн в год, 32 из которых планируется отдать под перевалку угля. Расчетная стоимость - около $60 млн. Инвестирует его строительство один из частных предпринимателей, имя которого пока не разглашается. Сегодня ДНИИМФ, по словам его руководителя, проводит проектные работы, и не исключено, что уже в следующем году начнется строительство его первой очереди.