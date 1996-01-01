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40 млрд руб. в ДВостЖД

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

С момента создания открытого акционерного общества "Российские железные дороги" прошло три года. По случаю этого юбилея начальник Дальневосточного отделения РЖД Михаил ЗАИЧЕНКО подвел итоги. По его словам, с октября 2003 года и по сентябрь 2006, грузооборот вырос на 16,7%, пассажирооборот - на 3%. Дополнительный объем перевозок освоен за счет "внутренних резервов" и применения новых технологий работы.

"Сегодня дорога - крупнейший высокотехнологичный транспортный комплекс", - заявил Заиченко. За последние три года в развитие транспортной инфраструктуры только Дальневосточной дороги инвестировано около 40 млрд руб. Проведена реконструкция припортовых станций Находка, Находка - Восточная, Крабовая, Владивосток, сортировочных станций Хабаровск-2 и Уссурийск. Построены и введены в эксплуатацию Тарманчуканский, Рачинский, Кипарисовский, Казачинский тоннели. В июле завершена четырехлетняя работа по сооружению Лагар-Аульского тоннеля.

Одним словом, за последние годы сделано все, чтобы "расширить узкие места" Транссиба, увеличить пропускную способность. Здесь и запуск тяжелых шеститысячников, и даже прокладка безстыковочного полотна - всё, чтобы увеличить скорость прохождения составов, оборачиваемость вагонов и т.д. С декабря 2005 года начато строительство второй очереди мостового перехода через Амур у Хабаровска. С окончанием работ в 2008 году пропускная способность этого участка магистрали возрастет в 2 раза.

Можно сказать, что руководство РЖД довольно серьезно относится к планам активизации экономики России путем более тесного сотрудничества со странами АТР. РЖД с 2000 года последовательно проводит реконструкцию направления Уссурийск - Хасан. Соединение Транссиба и Транскорейской магистрали обеспечит рост перспективных трансконтинентальных перевозок.

Кроме этого уже начато создание давно обещанных специализированных грузовых перевозочных компаний, в том числе по перевозке леса, автомобилей. Дальневосточным отделением предложен вариант специализированной грузовой компании по перевозке рыбы.

Не забыты и пассажирские перевозки. Парк пополнен новыми вагонами и локомотивами. За три года на дорогу поступило 85 пассажирских вагонов, 25 электровозов и 11 тепловозов. Сейчас на ДВостЖД работают 4 фирменных пассажирских поезда - "Восток", "Океан", "Гилюй", "Юность". Через месяц добавляется пятый фирменный поезд "Амурский экспресс", маршрут Хабаровск - Благовещенск.

В сентябре первую годовщину работы отметила пригородная дочерняя компания "Экспресс Приморья", учрежденная администрацией Приморского края и ОАО "РЖД". Чистая прибыль компании за год работы составила около 5 млн руб. Финансовый результат оценен как хороший. На пригородных линиях уже введено четыре скоростных поезда повышенной комфортности: "Ерофей Хабаров", "Уссурочка" и два состава поезда "Приморочка".

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