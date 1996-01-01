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Порт Ванино снизил каботажные перевозки

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Порт Ванино за 9 месяцев 2006 года снизил экспортно-импортные (каботажные) перевозки на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ) до 266,5 тыс. тонн. Об этом сообщили на предприятии.

В том числе порт перевез 167,9 тыс. тонн грузов в контейнерах. В сентябре текущего года объем каботажа снизился более чем в 2,3 раза по сравнению с АППГ и составил 35,6 тыс. тонн. Грузоперевозки через паромную переправу Ванино - Холмск за 9 месяцев сократились на 4,2% и составили 1 360,9 тыс. тонн. Порт в январе-сентябре текущего года увеличил переработку импортных грузов на 36,5% (до 547,1 тыс. тонн), в том числе глинозема - на 49,9% (до 528,2 тыс. тонн), машин - на 44,4% (до 9,7 тыс. тонн). За 9 месяцев 2006 года экспортные грузы увеличились на 2,5% и составили 61,4 тыс. тонн.

С начала года стивидорная компания порта, осуществляющая погрузочно-разгрузочные операции, обработала 1 326 судов, в том числе 591 паромное судно, а также 52,8 тыс. вагонов, что на 2,2% больше АППГ.

В сентябре порт снизил грузооборот на 8,5% по сравнению с сентябрем 2005 года - до 530,4 тыс. тонн.

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