ФСФР расскажет об акционерных обществах

19 октября Региональное отделение ФСФР в ДВФО проводит бесплатный консультационный семинар по вопросам корпоративного управления в акционерных обществах.

Специалисты Регионального отделения ФСФР в ДВФО и УФАС по Хабаровскому краю расскажут об изменениях в ФЗ "Об акционерных обществах", о новом порядке приобретения 30% и более акций ОАО, об антимонопольном регулировании на финансовых рынках, о правилах совершения сделок по приобретению акций в связи с вступлением в силу Закона "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках". Информация по семинару на сайте www.fsfm.pk.ru.