Лучшие бизнес-школы - в США и Франции

Wall Street Journal опубликовал очередной рейтинг бизнес-школ. В этом году лучшей американской национальной бизнес-школой вновь признан University of Michigan (Ross), потеснив Dartmouth College (Tuck). Обе бизнес-школы - традиционные фавориты рейтингов этого журнала: лишь Wharton School (University of Pennsylvania) удавалось их обогнать.

В двух других категориях - региональные и международные бизнес-школы - неожиданности все же были, поскольку здесь список возглавили два не столь признанных авторитета.

Thunderbird (Garvin) из Аризоны передвинулась с четвертого места в прошлом году на первое среди региональных бизнес-школ, а испанская ESADE возглавляет группу европейских, североамериканских и центрально-американских школ в международном рейтинге. Michigan уверенно удерживает лидирующие позиции в рейтинге, в частности, благодаря тому, что делает упор в своих МВА программах на практический опыт. Рекрутеры заявили, что ценят выпускников этой бизнес-школы, поскольку они умеют связывать теорию с практикой.

Выпускники европейских магистерских программ в области менеджмента (European Masters in Management) в последнее время становятся все более востребованными у ведущих работодателей Европы, причем наибольшей популярностью пользуются французские бизнес-школы. Именно они лидируют в последнем рейтинге Financial Times - European Masters in Management Rankings 2006.

Уже второй год подряд этот рейтинг возглавляет французская бизнес-школа HEC Paris. Более того, в этом году из семи верхних строчек рейтинга шесть занимают французские бизнес-школы, хотя в прошлогоднем рейтинге в топовой десятке их было только четыре.