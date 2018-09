Трудовой экстрим

80-часовая рабочая неделя, постоянные командировки, непредсказуемое рабочее расписание, постоянные стрессы. Такая работа может привидеться только в страшном сне? Представьте себе, существуют люди, которым это нравится. Кто они? Зачем им это нужно? Как выжить в экстремальных трудовых условиях?

В действительности 40-часовая неделя постепенно превратилась в миф. Времена, когда вы, работая по 60 часов в неделю, могли сказать, что ставите работу превыше всего и заслуживаете звания "корпоративного трудогения", канули в Лету. Теперь сотрудники компаний вынуждены принимать на себя все больший объем работы. И вовсе не потому, что они без ума от того, чем они занимаются. Теперь 60 рабочих часов в неделю во многих компаниях являются нормой. Глобализация, новые технологии и конкуренция породили новый класс профессий, которые характеризуются повышенными требованиями, большими объемами работы, жесточайшими графиками работы, но в то же время гарантируют большие заработки. Наиболее типичные представители этих профессий - консультанты и инвестиционные банкиры.

Но скоро к ним присоединятся и профессионалы других отраслей. Конечно, деньги придают некое очарование этому трудовому безумию - информационной перегруженности, чудовищному объему работы, круглосуточному общению с клиентами и партнерами, живущими в разных концах света, сотням миль в пути. Но дело тут не только в деньгах. Те, кто работает в таком невозможном режиме, зачастую бывают гораздо счастливее своих коллег, ведущих спокойный и размеренный образ трудовой жизни. Но сначала приведем несколько цифр.

Сейчас число управленцев, работающих в "экстремальном" режиме, невелико - всего 17% (по данным The Bureau of Labor Statistics). Однако есть основания предполагать, что тенденция только начинает проявляться. Последние данные Families and Work Institute констатируют, что продолжительность рабочей недели у женщин увеличилась с 39 часов (по данным на 1977 г.) до 44 часов, а мужчин - с 47,1 до 49,9 часа. И подобная инфляция трудовых часов - проблема не только в США. Тенденция приобретает глобальный характер.

Минувшим летом газеты Мадрида наперебой писали о том, что сиеста как традиция умерла. Испанцы не хотят отставать от своих европейских соседей. В Германии рабочая неделя официально увеличена до 40 часов. Французское правительство ратует за отмену 35-часовой рабочей недели, узаконенной в 1998 г.

Однако вернемся к тем, кто не страдает от явной перегруженности на работе, а, напротив, наслаждается ей. Что в этом может быть хорошего?

Сильвия Энн ХЬЮЛЕТТ, президент Center for Work-Life Policy в Колумбийском Университете, рассказала, что однажды ей довелось общаться с одной из сотрудниц лондонского отделения Deutsche Bank. Ее собеседница была в восторге от книги, повествующей о том, как группа альпинистов в экстремальных условиях штурмовала Эверест. Дело в том, что рассказ оказался созвучен с ее собственной трудовой жизнью - те же высота и риск. Она, как настоящий альпинист, ежедневно превосходила пределы своих возможностей, и ей это нравилось. И, взяв новую высоту в работе, она испытывала те же захватывающие экстремальные ощущения.

Однако здесь, как и в любом экстремальном виде спорта, возможны травмы. Ирен, занимающая пост главы управления по торговле ценными бумагами Goldman Sachs, уже много лет не спала всю ночь, не просыпаясь. В течение ночи она встает два-три раза, чтобы проверить, что происходит на мировых биржах. Против своего желания она просыпается одновременно с началом торгов в Лондоне. Тони, управляющий директор Capital Alliance Partners, может спать только по три часа в течение ночи, потому что он больше привык делать это в самолетах и во время задержек рейсов. Можно ли так много работать и при этом не навредить здоровью?

Хочешь быть успешным - работай много. Те, кто стремится к лучшей жизни, не взирая ни на что, следуют этому правилу.

Если трудовой экстрим - это то, чем наполнены ваши будни, если вы хотите выжить, не сломаться, добиться успеха, установите разумный баланс между работой и личной жизнью.

Воспользуйтесь четырьмя простыми советами, проверенными на практике трудоголиками-экстремалами:

1. Находите время для увлечений, не связанных с работой.

Живя исключительно экстремальной трудовой жизнью, вы рискуете из приятного собеседника, с которым можно общаться на множество интересных тем, превратиться в зануду, который может говорить только о работе.

2. Заботьтесь об отношениях с близкими людьми. Если у вас уже есть семья, не забывайте о ней.

3. Уделяйте время друзьям. Конечно, им придется проявить терпение и смириться с тем, что вы не всегда доступны. Но если у вас есть свободное время, даже если вам не очень этого хочется, найдите время для общения с ними. В противном случае рано или поздно вы окажетесь в полном одиночестве.

4. Вознаграждайте себя за труды. Не важно, что именно это будет - обед с другом, прогулка по магазинам - наградите себя, сделайте для себя что-то приятное.