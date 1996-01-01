Nemiroff ищет площадку

Объявив еще в мае этого года о намерении иметь собственное производство в России, украинский производитель водки Nemiroff с тех пор не делился своими подвижками в этом направлении. Наконец компания заявила, что решение о строительстве предприятия в России будет принято к концу этого года.

Как говорят в Nemiroff, пока нет ясности с площадкой под строительство, но в любом случае она будет в пределах Золотого кольца.

В мае Nemiroff сообщил о планах построить в России завод по выпуску алкогольной продукции в 2007 г., вложив $30-35 млн. Сейчас же в компании более осторожны в прогнозах относительно сроков строительства и параметров предполагаемого завода. "У нас есть на выбор несколько площадок, по каждой из которых идут переговоры", - заявил РБК daily председатель совета директоров Nemiroff Александр ГЛУСЬ. Точное расположение площадок в компании называть не стали.

Между тем некоторое время назад на сайте Союза участников алкогольного рынка (СУАР) появилось объявление за подписью его президента Османа ПАРАГУЛЬГОВА, в котором сообщалось, что некая организация желает инвестировать средства в покупку готового ликероводочного производства мощностью от 250 тыс. дал в месяц или покупку земельного участка площадью не менее 8 га под строительство нового завода. Условием инвестора было то, чтобы завод или площадка находились в центральном регионе России (предпочтительно в Москве и Московской области).

В Nemiroff отрицают, что это объявление имеет отношение к компании. "Мы таким образом не работаем", - заявили в компании. Президент СУАР также говорит, что к нему обращался не Nemiroff . "Я не могу сказать, кто это был, так как эта компания просила ее не называть", - заявил г-н Парагульгов. Участники рынка такое пожелание считают понятным. "Если это известный бренд, то потенциальные владельцы участка могут заломить за него слишком большую цену", - считает PR-директор "Синергии" Андрей МАЛАФЕЕВ.

Как бы там ни было, по мнению некоторых игроков рынка, для Nemiroff нет большой необходимости строить собственный завод в России: компания и так неплохо себя здесь чувствует, имея 20% российского импорта крепкого алкоголя в абсолютном выражении. Кроме того, на рынке уже давно бытует мнение, что "Союз-Виктан" и Nemiroff, делая водку в России, рискуют повредить своему бренду тем, что перестанут позиционироваться только как украинский производитель. Впрочем, так думают не все. "Если Nemiroff не будет в своей рекламе делать акцент на происхождение водки, то, уверяю вас, потребитель разницы просто не заметит", - заявил г-н Парагульгов.

Один из участников рынка напомнил, что в России в последнее время ведутся разговоры о госмонополии на алкогольном рынке. "Какой она будет, никто не знает, но все понимают, что кто сейчас сумеет закрепиться на рынке, тот на нем и останется. Поэтому все предприятия стараются купить площадки", - сказал собеседник.