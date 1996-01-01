www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.64 р. 100 JPY: 61.58 р.
EUR: 79.77 р. 10 CNY: 10.02 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Nemiroff ищет площадку

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Объявив еще в мае этого года о намерении иметь собственное производство в России, украинский производитель водки Nemiroff с тех пор не делился своими подвижками в этом направлении. Наконец компания заявила, что решение о строительстве предприятия в России будет принято к концу этого года.

Как говорят в Nemiroff, пока нет ясности с площадкой под строительство, но в любом случае она будет в пределах Золотого кольца.

В мае Nemiroff сообщил о планах построить в России завод по выпуску алкогольной продукции в 2007 г., вложив $30-35 млн. Сейчас же в компании более осторожны в прогнозах относительно сроков строительства и параметров предполагаемого завода. "У нас есть на выбор несколько площадок, по каждой из которых идут переговоры", - заявил РБК daily председатель совета директоров Nemiroff Александр ГЛУСЬ. Точное расположение площадок в компании называть не стали.

Между тем некоторое время назад на сайте Союза участников алкогольного рынка (СУАР) появилось объявление за подписью его президента Османа ПАРАГУЛЬГОВА, в котором сообщалось, что некая организация желает инвестировать средства в покупку готового ликероводочного производства мощностью от 250 тыс. дал в месяц или покупку земельного участка площадью не менее 8 га под строительство нового завода. Условием инвестора было то, чтобы завод или площадка находились в центральном регионе России (предпочтительно в Москве и Московской области).

В Nemiroff отрицают, что это объявление имеет отношение к компании. "Мы таким образом не работаем", - заявили в компании. Президент СУАР также говорит, что к нему обращался не Nemiroff . "Я не могу сказать, кто это был, так как эта компания просила ее не называть", - заявил г-н Парагульгов. Участники рынка такое пожелание считают понятным. "Если это известный бренд, то потенциальные владельцы участка могут заломить за него слишком большую цену", - считает PR-директор "Синергии" Андрей МАЛАФЕЕВ.

Как бы там ни было, по мнению некоторых игроков рынка, для Nemiroff нет большой необходимости строить собственный завод в России: компания и так неплохо себя здесь чувствует, имея 20% российского импорта крепкого алкоголя в абсолютном выражении. Кроме того, на рынке уже давно бытует мнение, что "Союз-Виктан" и Nemiroff, делая водку в России, рискуют повредить своему бренду тем, что перестанут позиционироваться только как украинский производитель. Впрочем, так думают не все. "Если Nemiroff не будет в своей рекламе делать акцент на происхождение водки, то, уверяю вас, потребитель разницы просто не заметит", - заявил г-н Парагульгов.

Один из участников рынка напомнил, что в России в последнее время ведутся разговоры о госмонополии на алкогольном рынке. "Какой она будет, никто не знает, но все понимают, что кто сейчас сумеет закрепиться на рынке, тот на нем и останется. Поэтому все предприятия стараются купить площадки", - сказал собеседник.

Досье

Компания Nemiroff, дочерняя структура кипрской Biostar Investments Ltd., была образована в 1992 г. Компания вышла на российский рынок около четырех лет назад. По данным Nemiroff, в 2005 г. было произведено 8,33 млн дал алкоголя, экспорт составил 5,04 млн дал. Чистая прибыль компании в прошлом году составила $5 млн, оборот - $397,1 млн. Основными торговыми марками Nemiroff в России являются Nemiroff Lex, Nemiroff Premium, "Nemiroff Клюква на коньяке", "Nemiroff Житня з медом".
Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru