Forbes не все видно?

Единственным представителем Дальнего Востока в очередном, третьем по счету рейтинге Forbes 200 крупнейших частных компаний, стало хабаровское ЗАО "Артель старателей "Амур", специализирующееся на добыче драгметаллов (179-е место в рейтинге Forbes). У "ЗР" несколько иная точка зрения на представительство дальневосточников.

Как уверяет Forbes, в список были включены компании, чьи акции недоступны сторонним инвесторам, то есть не присутствуют на фондовом рынке. Это ЗАО, ООО, группы компаний, ведущие общий бизнес и подконтрольные общему владельцу. В таком случае, в рейтинг должен был попасть еще один дальневосточник - чукотский нефтяной трейдер ООО "Славнефть-Трейдинг". Отметим, что "Славнефть-Трейдинг" возглавила рейтинг крупнейших компаний Дальнего Востока, подготовленный ИК "Золотой Рог". При том, что "Артель старателей "Амур" в этом же рейтинге заняла лишь 13-е место.