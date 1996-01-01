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Приморское УФАС замирилось с Дальэнерго

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Управление Федеральной антимонопольной службы (Приморское УФАС) по Приморскому краю и ОАО "Дальэнерго" заключили мировое соглашение по судебному спору, в котором энергоснабжающая компания оспаривала решение и предписание антимонопольного органа.

26 мая Приморское УФАС вынесло решение по этому делу, в соответствии с которым действия ОАО "Дальэнерго" были квалифицированы как нарушение закона "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках".

Антимонопольный орган посчитал, что некоторые положения договоров, заключаемых потребителями с Дальэнерго, нарушают установленный порядок ценообразования, являются навязыванием контрагентам невыгодных и не предусмотренных законодательством условий договора и таким образом представляют собой злоупотребление доминирующим положением на рынке.

ОАО "Дальэнерго" было выдано предписание об устранении нарушений антимонопольного законодательства путем внесения изменений в договоры энергоснабжения.

Компания обжаловала решение и предписание в арбитражном суде Приморского края. Вместе с тем, 1 сентября 2006 г. вступило в силу постановление правительства об утверждении правил функционирования розничных рынков электроэнергии в переходный период реформирования электроэнергетики, которое в том числе регулирует отношения по спорным вопросам.

Согласно постановлению, энергоснабжающая организация вправе потребовать в установленном законодательством РФ порядке компенсации абонентом затрат, понесенных энергоснабжающей организацией в связи с введением ограничения режима потребления и в связи с восстановлением режима потребления.

Таким образом, с принятием нового нормативного акта в сфере регулирования энергоснабжения, имеющего большую юридическую силу, чем предписание антимонопольного органа, требования, изложенные в предписании ФАС, отчасти потеряли актуальность. Учитывая изложенное, Приморское УФАС России вышло с инициативой заключения мирового соглашения.

Согласно условиям соглашения, Дальэнерго приняло на себя обязательства изменить действующие договоры энергоснабжения, приведя их в соответствие с положениями законодательства согласно условиям мирового соглашения. Арбитражный суд Приморского края удовлетворил ходатайство, утвердив мировое соглашение и прекратив производство по делу.

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