Синергия успеха

Александр МЕЧЕТИН, основатель ОАО "Синергия", вошедшей в список 400 крупнейших российских компаний по версии РБК-рейтинг и в 500 крупнейших по версии журнала "Финанс", даже получив статус общероссийского масштаба, никогда не забывает своих дальневосточных деловых корней. Это, собственно, как нельзя лучше подходит к описанию его стиля ведения бизнеса: сегодняшний успех - результат накопления опыта предыдуших лет. В этом убедился и корреспондент "ЗР".

- Как получилось, что вы занялись бизнесом?

- Моя юность проходила во времена, когда страна переживала значительные изменения в эпоху становления рыночной экономики. Это, безусловно, вызывало массу изменений в жизни, впервые появились легальные возможности для занятия бизнесом, много деловой и экономической литературы, что повлияло на мое решение поступать на факультет экономики и управления Дальневосточного политехнического института, ныне ДВГТУ. Еще учась в институте, я начал свою трудовую деятельность и вскоре после получения высшего образования открыл вместе с партнерами собственное дело.

- Какой момент был самым напряженным в вашей карьере?

- Безусловно, тогда, когда мы начали реализовывать свои первые проекты - приобретение и выведение из кризиса завода по производству крабовых палочек "КВЭН" и мясокомбината "Находкинский". Это были самые сложные шаги в моей карьере, так как приходилось принимать решения, от которых зависели судьбы трудовых коллективов и предприятий.

- Сложно, на ваш взгляд, бизнесмену из провинции выйти на национальный уровень?

- В России сегодня сложились хорошие условия для бизнеса, и, на мой взгляд, разница между региональным бизнесом и бизнесом, который, скажем так, имеет штаб-квартиры в Москве и ведет федеральную деятельность, заключается только в сумме знаний. В первую очередь, знания сегодня определяют успешность или неудачи бизнесмена, потому что доступ к финансовым, человеческим ресурсам сегодня открыт, а критической точкой является знание технологий, и если человек чувствует себя спокойно и уверенно с точки зрения понимания экономики и деловой среды, то особых сложностей делать бизнес не возникает ни в центральной части страны, ни в самых отдаленных уголках России.

- В России очень много примеров того, как старые команды распадались и бывшие партнеры и коллеги становились злейшими врагами. Вы не боитесь этого?

- Мне всегда везло на людей, и в этом я благодарен судьбе. Начиная с института и в более старшем возрасте мне всегда попадались порядочные и разумные партнеры. Надеюсь, так будет и дальше.

- Вы легко находите общий язык с властями?

- В каждом регионе - есть свои особенности, но если придерживаться определенных и разумных правил игры, то работать можно везде. Любая власть заинтересована в том, чтобы предприятие работало нормально, налоги платились на территории и деятельность компании не выходила за рамки правового поля. Я считаю, что сегодня в стране инвестиционный климат находится на достаточно хорошем уровне, и те компании, которые соблюдают определенные правила, то есть финансово прозрачны, работают открыто, платят налоги, всегда будут приветствоваться местными властями.

"Синергия" относится именно к таким компаниям - мы ежегодно платим большие налоги в казну, к примеру, только за прошлый год дальневосточные предприятия нашего холдинга перечислили в бюджеты всех уровней свыше 1 млрд руб. У нас нет никаких серых налоговых схем, мы осуществляем международный финансовый аудит.

Помимо этого, мы социально активны, и к благотворительности относимся очень серьезно, как к форме деловой активности, и стремимся направить свою помощь на конкретные цели. В числе приоритетов - помощь детям, например, ремонт и переоснащение детского дома в Находке, на что в течение трех лет было выделено 16 млн руб. Сегодня компания принимает участие в ремонте детского коррекционного дома-интерната, активно помогает многодетным семьям; детям, нуждающимся в срочной медицинской помощи, детским спортивным организациям. Естественно, что такая позиция компании приветствуется в органах местного самоуправления или региональными властями.

- Вслед за успехом в бизнесе обычно ищут успеха в политике...

- На ближайшие 5 лет перед компанией стоят очень амбициозные задачи, и хотелось бы их реализовать. Я вижу, что мы можем и чего должны достичь в бизнесе, поэтому в эту "пятилетку" я буду заниматься экономикой. Дальше будет видно.

- Как вы относитесь к процессу создания многоотраслевых холдингов, который сейчас набирает силу в российской экономике?

- На мой взгляд, возможны два варианта развития. С одной стороны, возможно ведение диверсифицированного бизнеса, с другой стороны - узкая специализация на одном из видов бизнеса. Наверное, оба пути имеют право на существование, но конкретно мы хотим больше концентрироваться на одном ключевом направлении деятельности и постепенно уходить от диверсификации. Однако это не означает автоматический отказ от производства, к примеру, продуктов питания или розницы. Если бизнес приносит прибыль, он имеет полное право на то, чтобы остаться в структуре холдинга.

- Ваша оценка размещения дебютного выпуска облигаций холдинга?

- Оценка положительная. В этом году мы выпустили облигационный займ на 1 млрд руб., и если руководствоваться экономическими критериями, то разместились лучше, чем московский "Кристалл" и некоторые другие компании. Процентная ставка у нас оказалась гораздо ниже, чем у них, хотя надо признаться, что нам повезло с экономической конъюнктурой. Объем заявок на наши облигации превысил предложение, и это тоже очень хороший показатель. Мы разместились в течение одного дня, и это был абсолютно рыночный выпуск. Наш андеррайтер "Росбанк" взял на себя очень маленький объем, что свидетельствует о доверии к компании, ведь если выпуск неликвидный, то зачастую его приходится выкупать банку-организатору. У нас все облигации были размещены рыночно, по запросам инвесторов, компания показала себя как устойчивую и открытую финансовую структуру.

По первым отзывам инвесторов, мы привносим на рынок крепкого алкоголя новые стандарты работы, то есть мы одна из немногих компаний алкогольного сектора, у кого третий год осуществляется международный аудит, мы одна из немногих компаний, которая абсолютно открыта с точки зрения финансовых результатов, структуры собственности, стратегии, аналитики. Одним словом, инвесторы понимают нас и доверяют нам. В этом году мы планируем осуществление программы CLN (credit linked notes)и привлечение дополнительно от $50 до 100 млн долларов от иностранных инвесторов. Сегодня в завершающей стадии ведутся переговоры с несколькими ведущими российскими инвестиционными банками.

- На что будут потрачены эти деньги?

- Стратегия компании на сегодняшний день предполагает консолидацию в отрасли. Сегодня на алкогольном рынке действует большое количество игроков, и нет ни одной компании, чья доля превышала бы 5 процентов рынка. Мы думаем, что отрасль ждут большие изменения в ближайшие 3-4 года, и мы хотим в этих изменениях активно участвовать, и для этого, безусловно, нужны финансовые ресурсы.

Первое, на что будут потрачены деньги инвесторов, это приобретение заводов в интересных для нас регионах, второе направление работы, важное для нас, - активная дистрибуция, активное продвижение наших торговых марок, прежде всего это "Русский лед", "Государев заказ", которые хорошо продаются в регионах. Мы заключили сегодня соглашения с крупнейшими торговыми сетями, и я думаю, что к концу года дистрибуция по стране превысит 80%. Таким образом, привлекаемые инвестиционные средства мы планируем потратить на приобретение заводов и продвижение наших торговых марок.

- Рассматривается ли вами возможность проведения IPO?

- Мы планируем в следующем году проведение первоначального размещения наших акций на бирже (IPO) и среди акционеров будем рады видеть всех, в том числе и иностранных участников. Сегодня мы рассматриваем в качестве основного варианта для размещения акций российскую площадку.

- Группа компаний "Синергия" уже вышла на 5-е место в стране по производству крепкого алкоголя. Что дальше?

- По итогам прошлого года мы были на 7-8-м месте. В этом году мы должны закончить год в позиции не ниже 5-го места. В течение следующего года мы планируем войти в тройку лидеров.

- Как сказались на вашем алкогольном бизнесе проблемы, связанные с введением Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС)?

- В начале 2006 г. практически все заводы в стране стояли, поэтому за 1-е полугодие объемы производства соответственно, уменьшились, но сейчас мы активно набираем обороты. Хотя удар по отрасли и импортным производителям был нанесен очень серьезный.

- А чего следует ожидать от алкогольного рынка в следующем году?

- Я надеюсь, что больше не будет такого хаоса, который наблюдался в начале этого года; думаю, что будут нарастать тенденции последнего времени: увеличится доля легальных производителей, и соответственно, уменьшится доля нелегалов, ЕАГИС все-таки поможет справиться с этой ситуацией. Скорее всего, структура спроса увеличится в сторону более дорогих марок, люди будут уходить от дешевой водки. Следующая тенденция - это увеличение потребления вина и некоторое снижение доли водки на алкогольном рынке.

- Сейчас к рекламе водки предъявляются очень жесткие требования. Как вы решаете эти проблемы?

- Мы используем все средства, которые разрешены. Это глянцевые журналы, размещение рекламы в фильмах и телесериалах, если там сюжет связан каким-то образом с употреблением алкоголя, реклама на некоторых кабельных каналах, реклама в местах продаж, которая постепенно становится хитом среди других каналов распространения рекламы.

- Настойки и бальзамы "Уссурийского бальзама" успешно продаются в Москве и Санкт-Петербурге. Насколько важно для вас это направление?

- Сегодня мы активно будем продавать водку нативной линейки, это водка на кедровых орешках, водка на сосновых почках, и в этой же линейке планируем очень активно продавать панты на меду УБ. В принципе, эта марка хорошо известна, пользуется доверием потребителя, ведь все производство основано на натуральных ингредиентах, и мы в дальнейшем планируем расширять территорию присутствия этой марки.

- Что уже удалось сделать в Хабаровске?

- На ликеро-водочном заводе "Хабаровский" мы вывели в производство новые марки "Русский лед" и "Государев заказ", они показали очень хороший рост продаж. Выведение новых марок одновременно с поддержанием старых позволило нам получить дополнительный объем, динамику продаж, несмотря на то, что в момент нашего прихода на завод объем собственных продаж на ЛВЗ был очень приличным.

Большое внимание было уделено повышению качества продукции, сегодня идет очень серьезный анализ и контроль качества сырья, планируем усилить контроль лаборатории, ведется нормальная работа и в сбытовой политике. Свыше 33 млн руб. мы привлекли в виде инвестиций - практически с нуля построены спиртохранилище и цех сувенирной продукции. Мы пытаемся укрепить свой имидж социально ответственной компании, который родился не на пустом месте.

На ДАКГОМЗе мы занимались запуском новых марок и модернизацией старых. Очень нравится марка соевой продукции "Доктор Сойер", сейчас ведется переход на новую упаковку, планируем расширить географию присутствия, выйти на Восточную Сибирь и, безусловно, более активно продавать эту продукцию на ДВ-рынке. Мы анализируем оптимальный выбор по оборудованию и в ближайшее время будем приобретать для молочной продукции либо линию тетра-пак, либо бутылку. Увеличим ассортимент выпускаемой продукции.

- А что будет с другими сегментами вашего бизнеса, например, с колбасным и молочным производством в Приморье?

- Планируем развивать все направления. Сегодня мы уже являемся лидером по производству молочной продукции, имеем два мощных завода - ОАО "ДАКГОМЗ" и ОАО "Молочный завод "Уссурийский" и будем наращивать их долю на рынке. По Находкинскому мясокомбинату (сейчас "Завод сортовых колбас". - Прим. авт.) планируем также выведение новых марок, сейчас осуществляем значительные инвестиции в производство, купили четвертую и пятую сырокопченую камеры, после выведения новых торговых марок увеличим свою долю на рынке колбасных изделий. Мы стремимся к региональному лидерству. На КВЭНе планируем увеличить ассортимент при сохранении традиционно высокого качества. Отмечу, что будем приобретать принципиально новое оборудование.

- Недавно вы стали студентом Оксфорда. Это дань моде?

- Я всегда старался получить максимум из того образования, которое было доступно в свое время на Дальнем Востоке. Вначале я получил экономическое и юридическое образование, затем окончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию по экономике. Но время меняется, идут процессы глобализации и к полученному в постсоветской России, решил добавить западное МБА. Обучение в Оксфорде займет у меня порядка двух лет оно носит характер executive, то есть без отрыва от основной деятельности в графике примерно: неделя в Оксфорде каждые 2 месяца. В современном мире все больше и больше значения имеют технологии и информация, надеюсь, что это сработает в мою пользу.

- А альма-матер часто вспоминаете?

- Конечно. Учитывая, что большая часть топ-менеджмента "Синергии", и я в том числе, получили первое образование в Институте экономики и управления ДВГТУ, мы решили "материализовать" свои добрые воспоминания во что-то полезное. По договоренности с директором института Евгением ГНЕЗДИЛОВЫМ наша компания учреждает с этого года ежемесячную именную стипендию "Синергия" для 4-5 лучших студентов и ежегодные гранты для лучших молодых преподавателей и ученых института.

- У вас есть хобби?

- Этот вопрос мы недавно обсуждали в компании и решили со следующего года начать корпоративные мероприятия, которые позволяют лучше понять друг друга, вместе преодолевать какие-то препятствия с целью сплочения командного духа. В январе следующего года мы планируем переход через Атлантику на 85-футовой арендованной яхте, основу экипажа которой составят сотрудники "Синергии". Вообще, я люблю яхтенный спорт, и когда есть возможность, участвую в гонках, тем более, что у нас есть яхта "Синергия", которая завоевала немало престижных призов. Помимо этого я люблю книги, море, особенно дайвинг, а также собираю тарелки с советской символикой.

- Что будете делать, если реализуете все свои планы?

- Уверен, что планы у меня никогда не закончатся, иначе зачем тогда жить?