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ГУМ определился

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Продолжавшиеся несколько лет перипетии по установлению контроля над крупнейшим торговым комплексом краевого центра, похоже, подошли к концу. Владивостокский ГУМ (ОАО "Торговый дом Владивостокский ГУМ") не только поменял хозяев, но и концепцию своей работы - новые акционеры решили отойти от самостоятельной торговли к более прогнозируемому бизнесу по сдаче площадей в аренду.

Как стало известно "ЗР", в начале лета 2006 г. у ГУМа появились новые акционеры и новые члены совета директоров. Довольно долго руководство компании эту информацию не подтверждало и не опровергало, на все вопросы отвечали: "У нас появились инвесторы". С приходом новых акционеров в ГУМе была проведена инвентаризация и проданы неликвидные товары, коих за долгую историю компании накопилось очень много. По неофициальной информации, распродажа велась среди своих - работники предприятия и их знакомые успешно скупили за бесценок все торговые остатки. В это же время была прекращена собственная торговая деятельность - в полупустых торговых залах остались только арендаторы.

Новым владельцем акций ОАО стало доселе неизвестное ЗАО "ФЕЙРСТОК", ему принадлежит 57,3% акций. Кроме того, в акционерах числятся оффшорные структуры: HSU WILLIAM - 17,16%; HSU WILLIAM CHIA-CHUNG - 8,02% и физическое лицо - 8,41%. Генеральный директор остался прежний - Людмила ЛУКЬЯНЧУК, а председателем совета директоров стал президент АРПП и в недавнем прошлом один из совладельцев рыболовецкой компании ОАО "ТУРНИФ" Дмитрий ГЛОТОВ, который вошел в состав совета директоров ГУМа в 2005 г. Помимо этого, "ЗР" стало известно, что ГУМ и ТУРНИФ связывают и другие моменты, в частности, кадровая служба и служба безопасности.

Досье

Владивостокский ГУМ организован в 1934 г. в процессе национализации имущества торговой фирмы "Кунст и Альберс", открывшей первый на Дальнем Востоке универсальный магазин в 1886 г. В состав ОАО "ТД Владивостокский ГУМ" входит 2 головных магазина по ул. Светланская, 35 и 45, 6 салонов в отдельно стоящих зданиях, комплекс складских помещений, промкомбинат, 2 столовые, гараж, столярная, слесарная мастерские и гостиница. Балансовая стоимость имущества 302,4 млн руб., общая площадь помещений - 23,6 тыс.кв.м, в т. ч. собственных - 22,6 тыс. кв. м. Уставный капитал ОАО составляет 59,5 тыс. руб., он разделен на 476 472 обыкновенные акции номиналом 12,5 коп.

Как следует из отчета за 2 квартал 2006 г., ОАО "ТД Владивостокский ГУМ" планирует совершить реорганизацию бизнеса, т.е. от деятельности, связанной непосредственно с торгово-закупочным бизнесом, перейти к менее рискованному бизнесу по управлению своим имущественным комплексом, его развитием и повышением доходности за счет сдачи торговых площадей в аренду, сохраняя при этом совместную деятельность. Кроме того, планируется выкупить в собственность акционерного общества землю под собственными объектами недвижимости по ул. Светланской, 35 и 45, что будет недешево.

Судя по информации из отчета, ГУМ работает рентабельно, однако в последнее время наблюдается снижение объема продаж, одна из причин - увеличение количества торговых центров высокого класса. Работа по перестройке бизнеса связана с необходимостью проведения ремонтных работ, требующих временного закрытия торговых залов, отвлечения финансовых средств, что не может не сказаться на снижении рентабельности от торговой деятельности.

Стратегия компании - создание в центре города крупного торгово-развлекательного комплекса. Организация развлекательного комплекса позволит привлечь дополнительные потоки как покупателей так и желающих просто отдохнуть во вновь созданных развлекательных комплексах, кроме того, это привлечет иностранных туристов. Уже заключен ряд соглашений на заключение договоров аренды с компаниями и частными предпринимателями. Кроме того, планируется применять индивидуальный подход к арендаторам в части арендной платы, что позволит привлечь потенциальных инвесторов-арендаторов из Центральной России.

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