Обойдемся без посредников

Александр АПОЛИХИН, заместитель начальника управления торговли и бытовых услуг администрации Владивостока:

- Сбыт собственной сельхозпродукции в пределах Владивостока доступен не каждому. Ни для кого не секрет, что в этом бизнесе существует масса посредников. Для решения проблемы администрация города планирует выезд в районы Приморского края для переговоров с руководителями фермерских хозяйств.

Цель поездки - выбрать хозяйства для долговременного сотрудничества. Потребитель должен знать, продукцию какого хозяйства он покупает.

Кроме того, планируем привлечь к этому процессу директоров местных рынков. От того, на каких условиях они готовы предоставлять торговые места, зависит, пойдут ли фермеры на рынки. Мы работаем с владельцами рынков, и некоторые из них уже давно в разгар сезона сдают свои площади сельхозпроизводителям на льготных условиях.