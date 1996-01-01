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Биробиджанский hi-tech
Исполнилось чуть больше года, как в Биробиджане - столице Еврейской АО, запущен в строй электромеханический завод по сбору радиотелевизионной аппаратуры и бытовой техники ЗАО "Авест - ОЕМ".
Решение об открытии здесь современного высокотехнологичного предприятия руководством ЗАО "Авест - Электроникс", зарегистрированного в Хабаровском крае, было принято в результате серьезного анализа местных условий, плюсов и минусов ведения бизнеса на территории автономии. Сейчас можно сказать о том, что решение было принято верное.
В настоящее время предприятие выпускает телевизоры с диагональю от 37 до 72 сантиметров, 6 видов полуавтоматических и 1 вид автоматических стиральных машин. Телевизоры комплектуются высококонтрастными кинескопами Panasonic, Philips, с плоским экраном - LG, Samsung. Обладая современной технической и инженерной базой, предприятие непрерывно развивается и осваивает новые технологии. На заводе планируется установить вторую линию для сборки телевизоров, что позволит увеличить объем выпускаемой продукции до 500 тысяч в год.
Завод уверенно встал на ноги, наращивает выпуск продукции, осваивает
- Могу с уверенностью сказать, что первоначальный период становления мы успешно преодолели и вошли в период роста, - рассказал генеральный директор предприятия Александр МИЛЮТИН. - Сегодня на предприятии работает слаженный коллектив управленцев и техперсонала. За прошедшее время подогнали технологические процессы под оптимальный уровень для того, чтобы выпускать качественную продукцию. Для сборщиков разработаны технологические карты, в некоторых цехах добавили освещения, кое-где увеличили скорость поточных линий. Сейчас их загруженность равномерная в течение всего рабочего дня.
- Принимая год назад решение о создании, завода на территории автономии руководство ЗАО "Авест - Электроникс", очевидно, не раз просчитало целесообразность его открытия в области. Что, на ваш взгляд, повлияло на это решение?
- Если исходить из чисто экономических соображений, то в Биробиджане есть все условия для создания такого рода сборочного производства. Один из важнейших моментов - это снижение транспортных издержек. Наше предприятие находится всего в 50 метрах от Транссибирской магистрали, что позволяет грузить продукцию чуть ли не с конвейера. Опять же близко, всего в 120 километрах, граница с Китаем. Оттуда мы доставляем комплектующие через пункт пропуска Нижнеленинское-Тунцзян. Немаловажную роль играет и дешевизна рабочей силы в ЕАО, по сравнению с другими регионами.
- Наверняка и областное правительство было заинтересовано в размещении на своей территории нового производства?
- На открытии завода было заявлено, что это будет самое большое предприятие в автономии. Называли и огромную, по местным меркам, сумму валового товарооборота в $1 млн в год. Реально ли выйти на такие объемы?
- Не забывайте, что мы развиваемся, и развиваемся динамично. Все финансовые показатели, о которых говорилось ранее, будут достигнуты. Уже с октября мы работаем как полномасштабное предприятие и отчитываемся перед вышестоящим руководством за каждую контрольную цифру по росту объемов производства.
- Правда ли, что продукция, выпущенная на заводе, уходит прямиком в центральные регионы страны? А как же местные потребители, жители автономии? Они ведь тоже хотели бы покупать современные телевизоры дешевле.
- Мы работаем под чужими брендами, участвуем в так называемом процессинге. Например, собираем телевизоры таких фирм, как "Cитроникс", "Борг", "Акай". Произведенной продукцией могут распоряжаться только сами заказчики. Наши сбытовые службы берут у этих фирм часть продукции на реализацию, остальное отправляется по всей России. Ранее мы приступили к выпуску телевизоров "Авест". Вот их-то небольшими партиями отгружаем и для областных предпринимателей. Так что и потребители из ЕАО могут приобретать эту технику.
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