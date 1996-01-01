"Отстойный" бизнес

"Отстой" - так жители Большого Уссурийского острова называют время, когда навигация закрыта, а ледовое сообщение еще не началось. Ледостав может продолжаться и две недели и даже целый месяц, если осенью (как в этом году) не было настоящих заморозков. Поэтому к "автономному плаванию" тщательно готовится и местное население, и немногочисленный бизнес поселка Уссурийский.

"Чунга-чанга" - территория без алкоголя

Лавка Андрея ОБУХОВА такая же достопримечательность Большого Уссурийского как захоронение японских военнопленных или дом знаменитого ТАРАБАРОВА. Своей торговой точке он дал "южное" название "Чунга-чанга" и лично изобразил на вывеске пальмы и тропические плоды. На крыльце магазинчика, присмотревшись, можно разглядеть цветную мозаику - тоже работа Андрея Обухова. Редким гостям "с материка" владелец лавки и художник-самоучка объясняет, что это не что иное, как карта хабаровского участка государственной границы после демаркации, а серые и красные пятна - острова Большой Уссурийский и Тарабарова.

"Никакой политики, только реклама", - признается Андрей Обухов. Бывший монополист и коренной "островитянин" теперь вынужден бороться за каждого покупателя. К нестандартному рекламному ходу пришлось прибегнуть после того, как в поселке Уссурийский открылся магазин одного из хабаровских предпринимателей. По сравнению с Андреем Обуховым у конкурента есть важное преимущество - разрешение на торговлю алкоголем. Хозяину "Чунга-чанги" самый ходовой товар продавать запретили - слишком маленькая торговая площадь. От этого удара бизнес Андрея Обухова не оправился до сих пор. "Хорошо хоть налоги снизили, раньше с моей лавки брали столько же, сколько с магазинов на "красной линии", - вспоминает предприниматель. По его словам, налоговое послабление произошло после того, как поселок Уссурийский посетила одна из хабаровских чиновниц. Женщина совершила переход по льду от Комсомольской площади до Чумной протоки, чтобы лично изучить особенности островной жизни.

Робинзоны с Чумки

Накануне "отстоя" Андрей Обухов трудился буквально "не покладая рук". На стареньком грузовике развозил по дворам "зажиточных" островитян мешки с мукой, вермишелью, крупой, комбикормом, сверял списки покупателей. За провизией теперь не обязательно ездить "на большую землю" - месячный запас продуктов доставят на дом. Однако Андрей Обухов жалуется, что среди местных пенсионеров (а их здесь - большинство) новая услуга непопулярна, островных старожилов отпугивает даже минимальная торговая наценка. Свой "северный завоз" эти люди не доверяют никому, до завершения навигации они регулярно ездят в Хабаровск за продуктами.

Андрей Петрович и Наталья Николаевна ОГАРКОВЫ к "отстою" готовы - запаслись мукой, вермишелью, рисом, холодильник набили пачками масла и маргарина - все это куплено на оптовых база Хабаровска. Из каждого жителя Чумки мог бы получиться первоклассный заведующий продовольственным складом. Здесь даже хлеб научились превращать в продукт длительного хранения. "Складываешь его в бак слоями и выносишь на мороз, потом хлеб на пару подержишь - и можно есть", - делится своим рецептом Наталья Огаркова. Правда, в этом году хлеб здесь больше не морозят - после долгого перерыва заработала пекарня, жителям Чумки это напомнило о советских временах, когда остров снабжали продуктами централизованно.

Шикарный вид - бесплатно!

С поселковой пристани можно наблюдать купола Преображенского собора и силуэты домов столицы федерального округа. Вид словно на открытку. Однако жителям Уссурийского-Чумки не до любования красотами Хабровска. Продуктами на зиму запаслись, но неизвестно, хватит ли дров жителям частных домов - на острове каждое дерево на счету, поэтому жители собирают плавник вдоль берега. "Выписать уголь мы не можем, а из Хабаровска дрова возить для меня слишком дорого", - говорит нынешняя хозяйка "тарабаровского" дома Любовь КОРОЛЕВА.

Для того, чтобы решить проблемы со снабжением островные хабаровчане используют все возможности. Летом провиант и топливо доставляют на теплоходах и моторных лодках, зимой возят на машинах и тракторах. Предприниматель Андрей Обухов и здесь демонстрирует нестандартный подход - вместе с братом он мастерит легкую самоходную тележку, чтобы первым начать продуктовые рейсы по ледовой трассе. Конкуренты ведь не дремлют.