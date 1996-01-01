Предпринимателей вызывали на "зарплатный" ковер

Проблема невыдачи зарплаты, похоже, всерьез обеспокоила хабаровские власти. На прошлой неделе эту проблему обсуждали уже на Совете предпринимателей в мэрии краевого центра. 28 из этих предприятий по состоянию на первое октября имели задолженность по зарплате в размере 104 млн руб., что в 8,6 раза больше, чем в начале 2005 года.

Правда, бюджеты многие обходят с помощью так называемых "серых" зарплат. По данным налоговой службы, с начала текущего года из-за умышленного занижения официальной зарплаты и ее "конвертирования" бюджеты всех уровней недосчитались в Хабаровске 75,2 млн руб. налогов, или в среднем по 162 тыс. руб. на каждое из проверенных предприятий.

В мэрии считают, что одной из главных причин такого "беспредела" является не столько трудное финансовое положение предприятий, сколько личностный фактор. Мол, такие предприниматели люди недобросовестные. Хотя, очевидно, что многие компании, исправно платя все налоги, уже давно разорились бы. Впрочем, если в январе из 725 рассмотренных трудовых договоров только 27,5% по размеру зарплаты были выше уровня прожиточного минимума, то сейчас это наблюдается в 90% случаев.