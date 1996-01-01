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В пяти регионах Дальнего Востока снизились объемы производства

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Снижение производства промышленных товаров наблюдается в Республике Саха (Якутия) (на 6,5%), Хабаровском крае (на 2,5%), Амурской (на 3,6%) и Камчатской (на 4,7%) областях, а также в Корякском автономном округе (на 25,8%). Об этом было заявлено на заседании совета при полпреде в Благовещенске 7 ноября.

Предприятиями и организациями всех форм собственности на развитие экономики и социальной сферы в январе-сентябре 2005 года (по оценке) использовано 151,3 млрд рублей инвестиций в основной капитал (в новые основные фонды), или в сопоставимых ценах - 123,6% к уровню января-июня 2004 года.

В сентябре 2005 года, по сравнению с декабрем 2004 года, наибольший рост цен производителей промышленных товаров (16,7%) и в строительстве (81,1%) наблюдался в Чукотском автономном округе, на реализованную сельхозпродукцию - в Еврейской АО (20,0%). Максимальный рост тарифов на грузовые перевозки отмечен в Корякском автономном округе (66,2%).

Рост реальных объемов оборота розничной торговли по сравнению с январем-сентябрем 2004 года наблюдался во всех регионах округа, кроме Чукотского и Корякского АО.

Реальные располагаемые денежные доходы населения по сравнению с мартом 2004 года выросли в восьми из десяти субъектах федерации округа. Снизились реальные располагаемые доходы населения в Камчатской и Магаданской областях.

По данным предприятий и организаций, по состоянию на 1 октября 2005 года суммарная задолженность по заработной плате из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней и отсутствия собственных средств у предприятий и организаций уменьшилась по сравнению с 1 января 2005 года на 282,4 млн руб. (13,1%) и составила 1,9 млрд руб.

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