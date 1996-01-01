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Хабаровчане летают в Москву уже 10 лет

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

17 ноября исполняется 10 лет, как компания ОАО "Аэрофлот - Российские авиалинии" проложила новый маршрут Москва - Хабаровск - Москва. Первый рейс выполнял летный экипаж самолета ИЛ-62, который состоял из бывших дальневосточных авиаторов.

Первоначально предусматривалось, что рейс будет выполняться три раза в неделю, однако он быстро получил популярность у дальневосточников и стал ежедневным. За десять лет на линии Хабаровск - Москва перевезено 278 тыс. пассажиров, более 4,5 тыс. тонн грузов. За последние два года объемы пассажирских перевозок на хабаровском направлении выросли на 6,7%, средняя занятость кресел составила 72,7%. Это один из лучших показателей в отрасли.

Досье

ОАО "Аэрофлот-Российские авиалинии" - крупнейшая российская авиакомпания, 51% акций которой принадлежит государству. В ее парке - 90 самолетов. Аэрофлот контролирует 11% внутреннего и 39% международного рынка авиаперевозок страны. Чистая прибыль за 2004 год составила $219 млн, в минувшем году перевезено 6,8 млн пассажиров. Для обеспечения современного и качественного обслуживания пассажиров в аэропорту Шереметьево начато строительство собственного терминала, который планируется ввести в строй в 2007 году.
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