Хабаровчане летают в Москву уже 10 лет

17 ноября исполняется 10 лет, как компания ОАО "Аэрофлот - Российские авиалинии" проложила новый маршрут Москва - Хабаровск - Москва. Первый рейс выполнял летный экипаж самолета ИЛ-62, который состоял из бывших дальневосточных авиаторов.

Первоначально предусматривалось, что рейс будет выполняться три раза в неделю, однако он быстро получил популярность у дальневосточников и стал ежедневным. За десять лет на линии Хабаровск - Москва перевезено 278 тыс. пассажиров, более 4,5 тыс. тонн грузов. За последние два года объемы пассажирских перевозок на хабаровском направлении выросли на 6,7%, средняя занятость кресел составила 72,7%. Это один из лучших показателей в отрасли.