Следующие будут "челноки"?

Вслед за повышением таможенной стоимости ввозных японских машин российские таможенники собираются увеличить платежи за привоз ширпотреба из Китая.

Как пишет газета "Новые Известия", на российско-китайской границе будут введены новые ограничения: бесплатно наши граждане смогут ввезти из соседней страны 15 кг груза стоимостью не выше $1 тыс. Сейчас нормы составляют 50 кг и $2 тыс. соответственно. В Дальневосточном таможенном управлении, как сообщает газета, отказались комментировать эту информацию: "Пока рано говорить, когда будут введены новые правила и сколько придется платить за перегруз. Это инициатива федеральной таможенной службы". Сейчас за каждый лишний кг сверх 50-килограммового лимита надо платить 300 руб. По новым правилам, предположительно, перевес обойдется в 500 рублей за 1 кг.

По неофициальной информации из ДВТУ, введение дополнительных ограничений ожидается с 1 января 2006 года. Если это случится, цены на китайские товары в регионе, по мнению экспертов, увеличатся минимум на 20%.