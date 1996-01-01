Региональных марок становится все меньше

В самом ближайшем будущем на хабаровских прилавках останется меньше местных, региональных брендов пива. Зато вырастет присутствие таких раскрученных общероссийских брендов, как "Невское", "Tuborg" и "Kronenbourg".

Вместе с единым каналом дистрибуции введется и единое ценовое позиционирование по всей стране. Все эти изменения тесно связаны с подписанием в Санкт-Петербурге договора между ПК "Балтика" и группой компаний "Мегаполис", в которую входит ООО "Мегаком Люкс", на ближайшие три года ставшее официальным дистрибутором всей продукции "Балтика".

Стоит отметить, что на сегодня доля компании на хабаровском пивном рынке составляет около 40%, а на Сахалине и Камчатке - около 60%. В основном за счет недорогого в ценовом плане пива "ДВ". В течение 2006-2008 годов планируется понизить уровень присутствия на рынке этой торговой марки и усилить позиции более дорогих в ценовом плане брендов "Tuborg", "Kronenbourg" и "Невское".

Нечто подобное может произойти и на алкогольном рынке. В связи со сменой владельца Хабаровского ликероводочного завода наверняка встанет вопрос о единых с приморским "Уссурийским бальзамом" торговых марках.