Миллиард в животноводство

В Приморье началась реализация инвестиционных проектов по развитию животноводства в рамках нацпроекта по сельскому хозяйству.

Победителями конкурса, который проводился Министерством сельского хозяйства РФ, стали 9 животноводческих предприятий края. Все они получили возможность взять льготные кредиты на срок до 8 лет, при этом процентная ставка должна субсидироваться из федерального и краевого бюджетов. Как рассказали в краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия, документы на получение первых 2,2 млн руб. субсидий в начале октября были направлены в столицу. Общая сумма привлеченных кредитов составила 500 млн руб. Кроме того, предприятия готовы вкладывать в развитие собственные средства и привлекать инвесторов - в итоге стоимость инвестиционных проектов составит почти 1 млрд руб.

Все проекты предусматривают строительство и модернизацию животноводческих комплексов: в одном случае речь идет о птицеводстве, 2 проекта направлены на увеличение поголовья крупного рогатого скота, а остальные 6 связаны с развитием свиноводства, что, в общем, неудивительно - это "скороспелая" отрасль, где можно рассчитывать на быстрый результат.