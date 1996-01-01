Грибов и меда хватит всем

Самые трудные времена у потребительской кооперации уже позади - уверены в Приморском крайпотребсоюзе. Сейчас здесь работают над переоснащением перерабатывающих цехов и магазинов, вводят в строй новые производственные площади, ищут новые пути реализации продукции.

Сначала заготовить, потом - продать

Заготовительный сезон подходит к концу, и сегодня уже можно констатировать: несмотря на погоду, которая в этом году была благосклонна не ко всем овощным культурам, в конечном счете удалось выйти на уровень прошлого года. Заметим, что Приморский крайпотребсоюз вот уже третий год входит в число лидеров по заготовкам на общероссийском уровне. В середине лета можно было услышать опасения, что Приморье в этом году останется без меда из-за нашествия гусеницы, которая буквально на глазах уничтожает липовый цвет. Но эти опасения не оправдались: по итогам сезона можно сказать, что ситуация с медом в крае вполне благополучная. Крайпотребсоюз принимает заявки на продажу и готов реализовать мед в любых количествах. Есть в Приморье и такой эксклюзивный продукт, как малиновый мед с бесподобным вкусом и ароматом, но пока он в дефиците - получить его не так просто, поэтому и объемы производства невелики.

Продолжается сбор дикоросов и различных видов лекарственно-технического сырья. "В этом году мы заготовили около 180 тонн папоротника, - рассказывает Владимир НОЧЕВНЫЙ, главный товаровед производственно-заготовительного отдела Приморского крайпотребсоюза. - Но сейчас на складах не более 50 тонн - все остальное уже реализовано. Кроме городов Приморья, мы осуществляем поставки в Хабаровский край, в последнее время интерес к папоротнику стали проявлять и наши соседи из Поднебесной. Большая часть растительного сырья идет на засолку, но в этом году в Лесозаводске мы возобновили и такую технологию, как сушка, - она достаточно трудоемкая, но на рынке сушеный папоротник очень востребован".

Чугуевка традиционно является лидером по заготовке грибов, а они в Приморском крае всегда расходятся хорошо - и соленые, и маринованные, и сушеные. А вот с реализацией плодоовощных консервов пока есть проблемы - еще с прошлого года осталось 4 тыс. банок. Если раньше сбытовую цепочку выстраивало государство, то теперь потребсоюз вынужден искать клиентов самостоятельно, а это не так просто. Часть продукции реализуется через оптовиков, часть развозится по розничным торговым точкам, часть поставляется в муниципальные учреждения, но для этого нужно одержать победу в конкурсе или тендере - по действующему законодательству, распределение заказов должно происходить только на конкурсной основе.

Приморский крайпотребсоюз поставляет свою продукцию в Хабаровский край, Магадан, на Камчатку, Сахалин, но основным рынком сбыта остается все-таки Приморье, и прежде всего Владивосток и Уссурийск.

"Возьмем, к примеру, соленые огурцы - спрос на них большой, но розничные сети неохотно работают с нашей продукцией, несмотря на то, что она экологически чистая и по ценам вполне конкурентоспособна, - отмечает Владимир Ночевный. - Дело в том, что традиционно мы используем в качестве тары трехлитровую банку, а для розничного покупателя это не всегда удобно. Поэтому сейчас мы ведем работу по переоснащению производства: у нас уже появилась литровая и пол-литровая стеклянная тара. Да и над этикеткой нужно поработать. В этом году мы вели переговоры с Тихоокеанским флотом - он готов закупать у нас плодоовощную продукцию, но только в жестяной банке. В данный момент это невозможно, но мы планируем закупить новую технологическую линию и в следующем году начать производство консервов в жестяной банке".

Производство требует вливаний

Сегодня уже очевидно: работать на той материально-технической базе, которая была создана в советские времена, в нынешних условиях просто невозможно.

Поэтому в Приморском крайпотребсоюзе разработали комплексную программу по обновлению оборудования, которая предусматривает реконструкцию производственных цехов и торговых точек. В 2006 г. крайпотребсоюзом на эти цели выделено порядка 30 млн руб., кроме того, предприятия потребкооперации вкладывают собственные средства в развитие производственной базы, оформляют для этих целей кредиты и ссуды. Сейчас Приморский крайпотребсоюз имеет 5 цехов по переработке плодоовощной продукции, скоро к ним присоединятся еще два - в Сибирцево (недалеко от Черниговки) и в Чугуевке, где будет налажено не только производство консервов, но и термоупаковка папоротника и лекарственно-технического сырья по современной технологии.

Недавно был запущен новый цех по производству газированных напитков в Партизанске, а Хорольский пивзавод планирует в ближайшее время наладить выпуск напитков на основе дальневосточных дикоросов (лимонника, элеутерококка и пр.). 8 предприятий потребкооперации сегодня занимаются производством хлебобулочных изделий, каждый год они расширяют свой ассортимент и вводят новые виды продукции. Но и их не обошли проблемы, которые характерны для всей хлебопекарной отрасли. С одной стороны, потребление хлеба в России уменьшается, и наш край здесь не исключение. С другой стороны, в Приморье продолжают открываться небольшие пекарни, которые забирают себе часть рынка. Но в крайпотребсоюзе на перспективы этого направления смотрят с оптимизмом. "Конечно, новые пекарни создают проблемы, но наши хлебозаводы давно и стабильно работают на рынке и имеют большой запас прочности", - уверен г-н Ночевный.

Следуя логике нацпроекта по сельскому хозяйству, Приморский крайпотребсоюз сделал животноводство одним из приоритетных направлений своего развития. На предприятии "Коопсоюз", которое было создано полтора года назад, поголовье свиней перевалило уже за полтысячи, а в этом году появилось на свет новое потребительское общество "Первомайское", которое специализируется на выращивании крупного рогатого скота (сейчас в стаде порядка 100 голов). Производство мяса в сравнении с 2005 г. выросло на 4,5%, а "молочные" цифры и вовсе стали предметом гордости крайпотребсоюза. "В текущем году мы перешагнули 1,5-тысячетонный рубеж, а по меркам Приморского края это неплохая цифра, - говорит Евгений ГЕНЮК, председатель совета Приморского крайпотребсоюза. - Если говорить о ближайших планах, то вскоре будут расширены существующие молочные производства в Черниговке и Хороле, кроме того, в 2007 г. мы планируем открыть цех по переработке цельного молока в Камень-Рыболове".

Перспектива есть

Конечно, рисовать будни потребкооперации только в радужных красках было бы неправильно. Есть и такие направления, которые выполняют важную социальную функцию, но в современных рыночных условиях не приносят прибыли - допустим, обеспечение продуктами жителей отдаленных сел, где покупательная способность населения очень низкая. Например, в одном из сел, где проживают 44 человека, товарооборот магазина в месяц составляет несколько тысяч рублей - разумеется, ни один предприниматель не будет открывать в таком населенном пункте торговую точку, но бросать и без того немногочисленное сельское население на произвол судьбы тоже нельзя.

С другой стороны, многие предприятия потребкооперации в последние годы выходят на самоокупаемость и начинают давать прибыль, и производственная база в последние годы уже не сокращается, а, наоборот, расширяется. А значит, самые трудные времена, когда потребкооперация находилась на грани выживания, остались в прошлом: положительная динамика налицо, отсюда и уверенность в завтрашнем дне.