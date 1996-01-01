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Представители "Сумитомо" вошли в совет директоров "Тернейлеса"
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Японская "Сумитомо Корпорэйшн" увеличила свою долю в уставном капитале ОАО "Тернейлес" с 19,77% до 29,99% акций.
По сведениям "ЗР", в новый совет директоров АО "Тернейлес", избранный на годовом собрании, вошли сразу два представителя "Сумитомо" - Томисима ХИРОСИ и Кумагаи ЯСУО.
ДосьеОАО "Тернейлес" - крупнейшее лесозаготавливающее предприятие Дальнего Востока. Уставный капитал АО составляет 145 592 тыс. руб. Разделен на 582 368 обыкновенных акций номиналом 250 руб. Гендиректору АО "Тернейлес" Владимиру ЩЕРБАКОВУ принадлежит 29,9% акций, 7,03% - ОАО "Рощинский ЛПХ" (дочерняя компания "Тернейлеса").
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