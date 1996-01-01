Представители "Сумитомо" вошли в совет директоров "Тернейлеса"

Японская "Сумитомо Корпорэйшн" увеличила свою долю в уставном капитале ОАО "Тернейлес" с 19,77% до 29,99% акций.

По сведениям "ЗР", в новый совет директоров АО "Тернейлес", избранный на годовом собрании, вошли сразу два представителя "Сумитомо" - Томисима ХИРОСИ и Кумагаи ЯСУО.