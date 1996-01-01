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Больше возможностей работать и зарабатывать
Будет неправильным подсчитывать, кто больше выигрывает в результате изменений Трудового кодекса. В рассмотрении предложений о поправках участвовали не только депутаты, но и представители правительства, профсоюзов и предпринимателей.
Каждая норма - результат переговоров и компромиссов. Поэтому обновленный Трудовой кодекс будет выгоден и работодателю, и работнику. Но главное, что обновленный кодекс даст больше возможностей людям, которые стремятся работать и зарабатывать.
Вносимые изменения направлены на снятие излишних административных барьеров, мешающих эффективной организации труда.
Как известно, сегодня индивидуальные предприниматели лишены права самостоятельно регистрировать трудовые договоры и вести трудовые книжки. В этом им "помогают" органы местного самоуправления. В результате не только заключение или расторжение трудового договора, но даже внесение записи в трудовую книжку об изменении наименования должности или повышения в должности требует прихода предпринимателя в местную администрацию, что отнимает много времени.
Принятые поправки расширят возможности работников и работодателей самостоятельно решать отдельные вопросы организации труда на основе коллективных договоров и соглашений. В то же время коллективно-договорное регулирование не может и не должно подменять собой нормативно-правовое регулирование в таких областях, как охрана труда и здоровья работника, защита его имущественных интересов (прежде всего по оплате труда и при увольнении), право на отдых. И по некоторым из них кодекс ужесточает требования.
В частности, изменения в Трудовом кодексе РФ ужесточают наказание за задержку зарплаты. Кроме того, сейчас в случае задержки зарплаты на срок более 15 дней работник имеет право приостановить работу, но ходить на нее обязан. После вступления в силу поправок он сможет отсутствовать на рабочем месте до тех пор, пока работодатель не сообщит о готовности выплатить ему зарплату. Таким образом, он фактически будет иметь право работать в это время где-то еще.
Об авторе. Олег ЕРЕМЕЕВ, председатель Координационного совета объединений работодателей России (КСОРР).
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