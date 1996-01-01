Кодекс строителя капитализма

Пожалуй, главное из изменений - это замена понятия "Организация" на "Работодатель". Скажете, мелочь? Отнюдь, ведь с этого момента нормы трудового права становятся обязательными для всех.

Тогда как до сих пор многие предприниматели, работающие без образования юридического лица, на права своих работников внимания не обращали. И даже упрекнуть таких "эксплуататоров" было не в чем. Раз в Трудовом кодексе сказано "Организация", значит, к физическим лицам и претензий никаких. Теперь же Трудовой кодекс придется чтить даже тем, кто нанимает няньку для своего ребенка.

Еще одно важное изменение - сокращение числа случаев, в которых людей можно принимать на работу на короткий срок, а по истечении его без проблем можно выставить на улицу. Согласно внесенным поправкам (ст. 59 ТК), "срочный трудовой договор" становится привилегией совсем малого бизнеса. Заключать его отныне смогут только фирмы и предприниматели, на которых работает не больше 35, а в сфере розничной торговли и бытового обслуживания - 20 человек.

Трудоголиков порадует расширение возможностей для работы по совместительству. До сих пор более 16 часов в неделю вкалывать на второй работе официально не дозволялось. Обновленный ТК (ст. 284) увеличивает эту норму до 20 часов в неделю. А это означает увеличение официально выплачиваемого второго заработка, отпускных и т.д.

Но, к сожалению, поправки в ТК (ст. 99, 112) заставят больше работать даже тех, кто к этому совсем не стремится. К сверхурочной работе (а заодно к работе в праздники и выходные) начальство теперь сможет привлекать вас, даже не спрашивая согласия. И список случаев, когда оно сможет это делать, довольно широк - борьба с авариями и катастрофами, работы по устранению сбоев в функционировании систем водоснабжения, отопления, освещения, связи... Даже "для предотвращения порчи имущества работодателя". А под последний пункт при желании можно подогнать вообще все что угодно.

Испытательный срок

Нет такого директора, который бы не старался испытать работника перед тем, как принимать его на работу. Некоторые так наловчились, что на постоянную работу вообще никого не берут - промурыжат человека пару месяцев, а потом выгонят. И нового возьмут. Удобно - ни мороки с отпусками, ни проблем с больничными. Исправленный ТК (ст. 59) возможности произвола несколько ограничивает. Для тех, кто нанимается на работу на полгода и меньше, испытательный срок отныне не может быть дольше двух недель. А тех, кому работа нужна всего на два месяца, "испытывать" и вовсе запрещается. Равно как и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет.

А вот недавним студентам есть от чего расстроиться. До сих пор всех выпускников, впервые поступающих на работу по полученной специальности, предписывалось брать "не глядя". Теперь такая привилегия сохранится только за теми, кто окончил вуз или техникум, "имеющие государственную аккредитацию", а наниматься на работу пришли не позже чем через год после получения диплома.

Зарплата

Здесь одни плюсы. Во-первых, законодатель признал, что компенсацию за задержку заработной платы (1/300 от ставки рефинансирования ЦБ РФ, то есть 0,04% от задержанной суммы за каждый день просрочки) работодатель обязан выплачивать работникам вне зависимости от того, что послужило ее причиной (ст. 236 ТК). Не перечислили деньги партнеры или налетчики ограбили кассира - платить все равно придется.

Во-вторых, ст. 131 ТК прямо запрещает выдачу зарплат "в бонах, купонах, в форме долговых обязательств, расписок". Только живые деньги.

И, в-третьих, тем, кому зарплату не платят дольше 15 дней, теперь разрешается приостановить работу и вообще не появляться на своем рабочем месте (ст. 142 ТК) до тех пор, пока работодатель не пригласит его в кассу. По новым правилам это не прогул, а форма борьбы за свои права.

Вы уволены!

Обновленный ТК расширяет возможности начальника, желающего избавиться от нерадивых подчиненных. Например, сейчас менее чем четырехчасовой прогул поводом для увольнения не считается. Даже если продолжительность всей рабочей смены прогульщика составляет (как, например, у учащихся в возрасте до 18 лет) всего три с половиной часа. По новым правилам (ст. 81 ТК) за прогул укороченной смены тоже можно будет уволить.

Следующий кандидат "на вылет" - болтун. Разглашения сотрудником доверенных ему секретов для увольнения вполне достаточно. И не только коммерческой тайны, как это было до сих пор, но и "персональных данных другого работника". Зато за "представление работодателю заведомо ложных сведений при заключении трудового договора" увольнять отныне не полагается. Так что смело врите про три высших образования и знание восьми языков. Но никаких фальшивых дипломов! За подделку документов по-прежнему увольняют. Да еще и посадить могут.

Увольнение по сокращению штатов остается законным. Но лишь в том случае, если нет никакой возможности перевести работника на другую должность. При этом работодатель обязан предлагать работнику все имеющиеся у него вакансии. То же правило действует и в случае увольнения по причине восстановления на работе ранее уволенного сотрудника. Или если увольняют за то, что у работника отобрали необходимый ему для работы документ - водительские права, разрешение на ношение оружия или допуск к государственной тайне.

Ну и, конечно, за увольнение без вины по-прежнему полагается компенсация. Вот только для тех, кого уволили по сокращению штатов, она уменьшается. Сейчас такой уволенный с поиском новой работы может не спешить, старый начальник еще полгода должен платить ему зарплату. После вступления в силу поправок к ТК уволенный работник сможет получать компенсацию лишь по решению органа службы занятости населения. И то при условии, если в месячный срок после увольнения он обратился в этот орган и не был им трудоустроен. Правда, действует это правило пока только на Крайнем Севере.

В отпуск!

Главное изменение в этом разделе и плюс, и минус одновременно. Сейчас размер отпускных получается делением на среднемесячное число календарных дней и затем умножением на число дней в вашем отпуске средней за последние три месяца зарплаты.

По новым правилам (ст. 139 ТК) делиться, а потом умножаться будет средняя зарплата за последний год. Для тех, кому ее месяцев пять назад повысили, такое изменение, безусловно, минус. Зато для тех, кому ее примерно тогда же понизили, плюс.

А вот уменьшение вышеуказанного "среднемесячного числа календарных дней" порадует всех. До сих пор для того, чтобы высчитать полагающиеся отпускные, среднюю зарплату полагалось делить на 29,6. Теперь же - только на 29,4. При средней зарплате, скажем, в 5000 рублей отпускные увеличатся на 32 рубля. Мелочь, а приятно.

Кстати, отпуска за свой счет тоже можно будет брать свободнее. Если сейчас в стаж работы, дающий право на оплачиваемый отпуск, не засчитывается уже восьмой (и все последующие) за год день пребывания в отпуске за свой счет, то по новым правилам вне зачета окажется только пятнадцатый день (ст. 121 ТК).

И стар, и млад

Действующий ТК предоставляет работодателям удобную возможность избавляться от стариков. Работников, достигших пенсионного возраста, попросту переводят на срочный трудовой договор, по истечении которого увольняют. Теперь эта лазейка закрывается, срочные трудовые договоры отныне можно будет заключать только со вновь поступающими на работу пенсионерами (ст. 59 ТК).

Одновременно законодатели позаботились о молодежи и детях. Для работников "в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет" на один час сокращается рабочая неделя, а одиноких матерей и отцов с детьми до пяти лет запрещается отправлять в командировки без их письменного согласия. Заставлять работать сверхурочно, по ночам, выходным и праздникам - тоже (ст. 259 ТК).

Охрана труда

По данным Роспотребнадзора, в 2005 г. каждый пятый россиянин трудился в антисанитарных условиях. В результате в том же году в России было зарегистрировано 8 156 случаев профессиональных заболеваний и отравлений, многие из которых стали причиной гибели людей. Главными "убийцами", по данным Международной организации труда, являются раковые (32% всех погибших), сердечно-сосудистые (23%) и инфекционные (17%) заболевания, возникновение которых связано с условиями трудовой деятельности. На долю несчастных случаев на производстве приходится еще 19% погибших на производстве.

После принятия поправок в ТК условия, в которых приходится трудиться россиянам, должны улучшиться. Прежде всего потому, что работодатели обязаны будут выделять на это вдвое больше денег - не 0,1% от общей суммы производственных затрат, а 0,2%(ст. 226 ТК). А специальная служба охраны труда теперь должна будет создаваться везде, где работают больше 50 человек, а не больше ста, как раньше (ст. 217 ТК). Кроме того, устанавливаются жесткие сроки расследования несчастных случаев - не дольше 15 дней. В исключительных случаях - не дольше месяца.

На стачку!

Любое право только тогда чего-нибудь стоит, когда оно может быть реализовано. А что делать, если начальник на твои права плюет? Можно подать в суд, можно пожаловаться в трудинспекцию. Но обновленный ТК главным способом защиты трудящимися своих прав провозглашает "самозащиту" и действия профсоюзов. Проще говоря, призывает бастовать.

Объявить забастовку по новым правилам будет легче. Если раньше, чтобы сделать это, нужно было собрать в одном месте как минимум две трети всех работников предприятия, то теперь хватит и половины (ст. 410 ТК).