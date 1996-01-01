АНКОР исследует зарплаты

Компания АНКОР во Владивостоке готовится к проведению регулярного Обзора заработных плат за 2006 г. и приглашает компании к участию.

Как сообщила "ЗР" координатор проекта Анна ПОГРЕБНЮК, целью этого обзора является предоставление информации по уровням зарплат, структуре основных льгот и компенсаций за 2006 г. по 50 позициям в различных секторах рынка. Предстоящий обзор станет уже шестым исследованием, проведенным компанией АНКОР во Владивостоке.

"Обзор зарплат - это незаменимый инструмент в управлении человеческими ресурсами, позволяющий разработать адекватную и привлекательную систему оплаты, - считает Анна Погребнюк. - Стандарты работы компании АНКОР гарантируют строгую конфиденциальность полученной от участников информации. Формат отчета не позволяет вычислить, какова оплата труда в определенной компании, однако дает полную картину рынка. Все данные обзора максимально полно отразят текущую ситуацию в оплате труда. Участники обзора заработных плат получат отчет с результатами исследования бесплатно".