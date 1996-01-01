Кувейт на российском востоке

Конец сентября для Дальневосточного региона был отмечен 10-й юбилейной конференцией "Нефть и газ Сахалина". На этот раз она проходила на родине шельфовых проектов, в Сахалинской области и, надо надеяться, окончательно переехала из Лондона, где проводилась 9 лет.

Во всяком случае, такие пожелания звучали из уст самых высоких гостей. Конференция собрала более 350 участников из разных стран, а ее работу освещали более 80 журналистов. Это мероприятие, безусловно, будет отмечено и среди важнейших событий года в России. За работой конференции наблюдал и корреспондент "ЗР".

Представляем читателям наиболее интересные выдержки из докладов участников конференции. По сути, они формулируют определяющие положения дальнейшего развития Дальневосточного региона. Нефть и газ будут играть в экономике Дальнего Востока все большую роль, так как ожидается вовлечение в освоение все новых участков шельфа, но что самое главное, эти процессы обещают позитивно отразиться на качестве жизни дальневосточников.

Открывая конференцию, губернатор Сахалинской области Иван МАЛАХОВ отметил особую роль в состоявшихся переменах закона о СРП. "Можно приводить плюсы и минусы Соглашения о разделе продукции, но нельзя не согласиться с тем, что без реализации закона о СРП Сахалин не сделал бы за 10 лет такого мощного прорыва в нефтегазодобывающей отрасли," - подчеркнул губернатор.

Потенциал Сахалина оценивается в 60 млн т нефти в год, сказал вице-президент НК "Роснефть" Алексей КУЗНЕЦОВ. Причем в отличие от Сибири, где большая территориальная рассредоточенность объектов нефтегазодобычи, здесь добыча возможна на небольшой территории. Это позволит участникам проектов пользоваться одними инфраструктурными объектами, сокращая затраты. Представляя планы НК "Роснефть" на Дальнем Востоке, Алексей Кузнецов сказал, что компания не уйдет из региона. Более того, ведутся активные работы по подготовке к исследованию Камчатского шельфа. Однако, по словам Льва БРОДСКОГО, генерального директора ЗАО "Сахалинские проекты" - дочерней компании "Роснефти", "без поддержки международных консорциумов нам на Камчатке будет трудно."

Начальник управления координации восточных проектов "Газпрома" Виктор ТИМОШИЛОВ впервые широко озвучил реальные планы "Газпрома" на Дальнем Востоке. Так, в ближайшие годы здесь планируется строительство газотранспортной системы протяженностью около 1600 км, которая охватит Сахалинскую область, Хабаровский и Приморский края и обеспечит будущие экспортные поставки газа в страны АТР. Система планирует принять газ с проектов "Сахалин-1", "Сахалин-3" и последующих сахалинских проектов. У государства, кроме того, есть интерес к созданию на территории ДВФО газопереработки и подземных газохранилищ. В то же время, по словам Тимошилова, тотального перевода промышленности и потребителей региона на газ не будет. И в общем балансе котельного топлива региона по-прежнему будет преобладать уголь, хотя его доля снизится с 74 до 72%, а доля газа увеличится с 6 до 25%. То есть абсолютное потребление угля в регионе будет все же возрастать.

"Сахалин сегодня - это территория экономического роста", - обратилась с приветственным словом к собравшимся заместитель директора департамента инвестиционной и инновационной политики Минпромэнерго РФ Ольга РЫБАК. - Три реализуемых проекта в сумме дали России более $500 млн дохода. Много это или мало, говорить некорректно, так как ни один из проектов еще не дал реальной отдачи. Но можно говорить о сумме инвестиций, которые в общей сложности составили более $18 млрд. И наша задача сегодня - это соблюдение графика введения проектов в эксплуатацию," - считает Ольга Рыбак.

Почему соблюдение графика работ так важно не только для коммерческих компаний, занимающихся разработкой сахалинского шельфа, но и для России, стало ясно из выступления торгового директора компании "Сахалин Энерджи" - оператора проекта "Сахалин-2" - Ате ВИССЕР. "У покупателей очень хорошая память, и если они увидят вашу ненадежность, то это скажется на ваших ценах", - сказал он. Давая оценку тихоокеанских энергетических рынков, Ате Виссер отметил ожидаемое расширение спроса на нефть и сжиженный природный газ, производством которого займется крупнейший в регионе завод СПГ на юге Сахалина. За 10 прошедших лет рынок СПГ вырос с 4 до 8% от всего продаваемого в мире газа. Оператор проекта компания "Сахалин Энерджи" уже продала практически весь будущий газ в Корею, Японию, Мексику, США (около 20%). Это 9,6 млн т СПГ в год, что составит 6% всего рынка. В следующие 15 лет, по мнению выступающего, ожидается дальнейший рост спроса на СПГ - до 15%. В 2020 году рынок СПГ должен увеличиться до 200 млн т.

И это несмотря на наличие конкурентных проектов, таких, как технологии получения чистого угля, проекты превращения угля в газ и жидкое топливо в Китае или российский проект строительства газопроводной системы на Дальнем Востоке. Касаясь рынка сырой нефти, докладчик отметил, что при достижении проектом "Сахалин-2" своего полного потенциала доля Сахалина в экспорте сырой нефти в регион достигнет 17%. Но как обязательное условие он подчеркнул важность сохранения стабильных поставок.

Говоря о сложностях реализации проектов на Сахалине, Фран Ван ДЖИНХОВЕН, старший вице-президент компании Fluor Corporation сказал, что из-за роста числа крупных проектов в мире резко вырос спрос на подрядчиков, что, соответственно, повышает их цены. Подрядчики стали разборчивыми. В мире не хватает специалистов, что поставило вопрос о поиске и подготовке талантливых людей.

Острым моментом, обозначившимся в преддверии конференции, стал вопрос о нарушениях, допущенных, по мнению Росприроднадзора, оператором проекта "Сахалин-2", и связанные с этим угрозы остановки проекта. Валерий ГАРИПОВ, председатель комитета по развитию нефтяной отрасли Торгово-Промышленной палаты РФ сказал по этому поводу следующее: "Почему ругают "Сахалин-2" и не ругают "Сахалин-1"? Потому что в "Сахалине-1" есть российский участник. Не стоит забывать, что 10 лет назад у России на эти проекты не было денег. Есть в ТЭКе России политическая составляющая. Поэтому, чтобы спасти "Сахалин-2", нужно срочно вводить в проект российского участника. И делать это нужно как можно скорее, чтобы заставить замолчать одиозных чиновников."