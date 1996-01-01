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Здания Центробанка пойдут продажу
Это, конечно же, совпадение, но после проигрыша в арбитражном суде спора за участок на Корабельной набережной, где замышлялось строительство православного собора, городские власти решили пустить с молотка здание по ул. Светланской, 73, в котором расположен офис победителя судебной тяжбы - Главного управления ЦБ РФ по Приморскому краю.
Торги уже объявлены. Аукцион состоится утром 3 ноября. Лот под мистическим номером "13" - двухэтажная постройка площадью 1167 кв. м., начальная цена - 18,3 млн руб.
Именно здесь более 30 лет дислоцируется госучреждение, призванное обеспечивать устойчивость рубля, а также эффективное и бесперебойное функционирование платежной системы. Насколько система эффективна в сфере приватизации, теперь банкиры, видимо, убедятся на собственном опыте.
Столь неприятный сюрприз преподнесла им городская дума. 21 июля 2006 г. депутаты приняли решение № 262 "О внесении изменений в приложение 2 к решению Думы г. Владивостока от 21.07.2005 г. № 86 "Об утверждении программы приватизации муниципального имущества в г. Владивостоке на 2006 г.". В результате перечень приватизируемой недвижимости расширился за счет дома по ул. Светланской, 73 и помещений по ул. Фонтанной, 19, также арендуемых краевым управлением ЦБ.
Реакция банка была оперативной. Уже 25 июля начальник управления РУДЬКО-СИЛИВАНОВ обратился к мэру НИКОЛАЕВУ с просьбой о безвозмездной передаче в федеральную собственность всех помещений, которые использует ГУ ЦБ. Помимо названных выше адресов, это еще объекты по ул. Пушкинской, 8-б и ул. Светланской, 73а. Однако, судя по дальнейшим событиям, "серый дом" просьбу проигнорировал. Более того, 26 июля вышло в свет постановление главы города о приватизации помещений на Пушкинской, а затем было решено продавать и здание на Светланской.
Очевидно, это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения главного денежно-кредитного учреждения. В конце сентября в Арбитражный суд Приморского края поступили заявления ГУ ЦБ с требованием признать недействительными акты муниципальных органов - в части, касающейся приватизации спорных помещений. По мнению заявителя, включение в программу приватизации этих объектов свидетельствует о том, что органы местного самоуправления г. Владивостока не выполняют требования законодательства о безвозмездной передаче в федеральную собственность муниципального имущества, используемого федеральными органами государственной власти. Городские чиновники и депутаты, скорее всего, считают иначе. Кто прав, предстоит разбираться служителям Фемиды. И вряд ли ответ будет простым.
2 октября арбитражный суд удовлетворил ходатайство банка о принятии обеспечительных мер в виде запрета Агентству по продаже муниципальных земель и недвижимости и городскому Управлению муниципального имущества совершать действия, "направленные на отчуждение муниципального имущества, расположенного по ул. Светланской, 73 во Владивостоке". Меры будут действовать вплоть до вступления в законную силу решения по этому делу. Как показывает практика, быстро такие споры не заканчиваются.
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