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Сутару и Кимкан продали "Рубикону"
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
В аукционе за право разработки крупнейших на Дальнем Востоке железорудных месторождений Сутара и Кимкан, находящихся на территории Облученского района ЕАО, победил "Рубикон".
Это известное в России общество с ограниченной ответственностью с уставным капиталом концернов Великобритании. За Сутару и Кимкан его представители заплатили на недавно состоявшихся в Биробиджане торгах 294 млн руб.
Разработку рудников новый владелец планирует начать в ближайшие годы с привлечением местных специалистов на полторы тысячи рабочих мест.
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