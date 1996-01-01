Сутару и Кимкан продали "Рубикону"

В аукционе за право разработки крупнейших на Дальнем Востоке железорудных месторождений Сутара и Кимкан, находящихся на территории Облученского района ЕАО, победил "Рубикон".

Это известное в России общество с ограниченной ответственностью с уставным капиталом концернов Великобритании. За Сутару и Кимкан его представители заплатили на недавно состоявшихся в Биробиджане торгах 294 млн руб.

Разработку рудников новый владелец планирует начать в ближайшие годы с привлечением местных специалистов на полторы тысячи рабочих мест.