Клеймо на продажу

Понятие "бренд" у нас подчас трактуется очень и очень широко. Иной коммерсант откроет магазинчик, придумает название пооригинальнее, и бегом регистрировать "бренд"... Какой бренд? В лучшем случае - торговая марка...

А в самом деле, каким критериям должно соответствовать предприятие, дабы назвать свой товарный символ "брендом" в современном понимании? Это и собственное производство, и непременное признание марки (желательно международное), постоянное появление новых образцов, передовые технологии и т.д... Но можно привести всего один критерий: подделки. Зайдите на рынок, и сами узнаете, какие торговые марки подделывают. Вот это и есть самые настоящие бренды.

Досье Бренд (перевод с английского - "клеймо" - это торговая марка со сложившимся имиджем. В свою очередь торговая марка базируется на торговом знаке - а это образ, графическое или иное изображение товара или группы товаров. Создание бренда направлено на закрепление марки товара или услуги в сознании покупателя, выделяющего производителя из ряда конкурирующих продуктов и марок.

Если говорить о доперестроечных временах, то, наверное, настоящими носителями брендов в Хабаровске можно считать завод "Дальэнергомаш" и "Дальдизель". Они не просто производители со стажем и именем. Их логотип известен не только в России, но и за рубежом.

Но сегодня оба предприятия переживают не лучшие времена. Прежние объемы выпускаемой продукции пока просто недостижимы. К тому же завод делится на разные структурные подразделения. Как определить, за каким именно подразделением останется товарный знак?

Кстати, факт в подтверждение вышесказанного: где-то в Сибири были попытки использования логотипа "Дальдизеля" на местном производстве. Сам хабаровский завод уже на ладан дышит, а марка до сих пор соблазнительна... Так что, наличие у предприятия зарегистрированного товарного знака - это хороший показатель того, что человек стремится к узнаваемости своего продукта. Следовательно, он работает на перспективу и заботится о своем добром имени.

Однако на сегодня, по словам старшего консультанта отдела интеллектуальной собственности Дальневосточной торгово-промышленной палаты Валентины МАРЧЕНКО, ни одно предприятие в крае не имеет товарного знака, который можно с полным основанием назвать брендом. Более всего под это определение подпадает буквально несколько предприятий: упоминаемые ранее "Дальэнергомаш" и "Дальдизель", ОАО "Дальхимфарм", заводы "Евго" и "Авест", а также "Хабаровский ликеро-водочный завод". Это, кстати, самый "брендовый" товарный знак Хабаровска. Свой знак они зарегистрировали еще в 80-х годах и с тех пор уже трижды продлевали срок действия регистрации. Но в Хабаровске есть немало компаний, которые зарегистрировали свой товарный знак, имеющий все шансы со временем перерасти в полноценный бренд. Весьма интересна с этой точки зрения компания "Хабаровская фармация". Она зарегистрировала знак "Хабаровская фармация", но в то же время ей принадлежит и знак "Новая аптека".

Что интересного в этом товарном знаке: "Новая аптека"? Само сочетание "новая аптека" - неохраняемый элемент. Но вот словосочетание "привычка быть здоровым", мелким шрифтом добавленное в нижнем углу свидетельства, уже зарегистрировано. Также охраняется и графическое написание "Новая аптека" со сдвоенной буквой "А".

"Артель старателей "Амур" недавно зарегистрировала товарный знак "Амурские". Притом слово "амурские" зарегистрировано для группы товаров. Йогурты это или булочки - неважно. Ну и само сочетание "Артель старателей Амур" - тоже товарный знак. Предприниматели вправе использовать несколько товарных знаков, дабы выделить какое-то направление.

А недавно строительная фирма "Новострой" зарегистрировала торговую марку "Новостиль". Сейчас сотрудники отдела интеллектуальной собственности Дальневосточной торгово-промышленной палаты занимаются регистрацией знака "Теплые окна" - есть сложности, но хабаровские специалисты уверены в успехе.

Можно сказать, что хорошие перспективы вырастить полноценный бренд есть у компании "Росток" из Биробиджана. Посмотрим, как эта марка завоюет Дальний Восток.

Хорошо, устойчиво держится на рынке ООО "Мобайл". Правда, его логотип не очень известен широкой публике, но ему принадлежат зарегистрированные торговые марки "Сотовый мир" и "Империум". Эти марки знают все хабаровчане. Кстати, в последнем случае охраняется не слово "Империум", но фирменное написание буквы "И".

Хабаровский муниципальный рынок тоже зарегистрировал свой товарный знак, но шансы вырасти до бренду такого расхожего словосочетания, пожалуй, низкие.

А вот у компании "Авест" в наличии два зарегистрированных знака: фирменное написание и логотип с самолетом. Эта компания точно имеет все шансы обзавестись настоящим брендом.

Делящая с "Авестом" рынок компания "Евго" также имеет в своем арсенале два логотипа: русское и латинское написание. И это уже бренд местного значения.

Журнал "Дальний Восток" является собственником названия "Дальний Восток". Ни одно издание не имеет право использовать это словосочетание. Газета "Тихоокеанская звезда" - также зарегистрированный собственник своего названия. Зарегистрировали свою символику такие компании, как "Али-Восток", "Питомник имени Лукашева", "Хабаровск-турист". Давно уже зарегистрирована торговая марка "Фоксель", причем написание как на русском, так и латиницей. Вяземский молочный комбинат зарегистрировал свою торговую марку, а вот Переяславский пока не торопится. Компания "Мостовик-1" зарегистрировала марку "Ветич" для новой линии продуктов. Кроме них зарегистрированы также товарные знаки "Березовский мясокомбинат", "Стройинсервис", "СД мания", "МагХабаровМет", "Контур", "Дончанка", "АЮСС", магазин "Масай".

Зарегистрирована этикетка "Наш майонез", правда, его выпуск прекратился.

Если нет сил на собственный бренд, можно начать под чужим. Наш "Хабаровский рыбокомплекс", к примеру, пользуется зарегистрированной торговой маркой "ФишМарк", и это нормально. Как замечено, достичь успех в бизнесе на чужом бренде куда проще.

Кстати, наше название "Золотой Рог" - давно зарегистрированный знак и в Приморье звучит как бренд.