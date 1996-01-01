Рынок - по рыночной цене

Центральный рынок включили в приватизационный список.

Постановлением правительства Хабаровского края "О внесении изменений и дополнений в прогнозный план приватизации краевого государственного имущества на 2005 год" перечень краевых государственных унитарных предприятий, подлежащих приватизации в 2005 году, дополнен КГУП "Центральный продовольственный рынок".