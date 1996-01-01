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Хабаровская недвижимость приносит миллионы. На торгах

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Как сообщили в департаменте муниципальной собственности Хабаровска, в результате проведения аукциона, который состоялся 28 октября 2005 года, городская казна пополнилась за 15 млн 362 тыс. руб.

За такую цену было продано нежилое отдельно стоящее здание, расположенное по ул. Джамбула, 78, площадью 1013,5 кв. м с земельным участком (площадь - 1385,2 кв. м). Покупатель - юридическое лицо.

Посредством публичного предложения реализованы также:

- объект муниципальной собственности, состоящий из 5 литеров, общей площадью 11318,8 кв. м с земельным участком площадью 35627,04 кв. м за начальную сумму - 63 млн 680 тыс. руб.;

- объект муниципальной собственности: отдельно стоящее здание (Дом культуры) площадью 374,8 кв. м с земельным участком площадью 1558,36 кв. м за 1 млн 254 тыс. 889 руб.

В обоих случаях покупатели - юридические лица.

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