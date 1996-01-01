"Родник" "утечет" к новому владельцу за долги

Дальневосточное межрегиональное отделение Российского фонда федерального имущества 29 ноября 2005 года проводит торги в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи, которые вызовут интерес.

Выставлено на продажу арестованное имуществом должника ФГУП ПО "Вымпел" (г. Амурск) - профилакторий "Родник", в составе которого здание санатория-профилактория и подсобное помещение.

Начальная цена продажи - 17 млн 272 тыс. 800 руб. с учетом НДС. Основание продажи имущества - заявка судебного пристава-исполнителя ОСП по г. Амурску и Амурскому району Хабаровского края №24 от 4 октября 2005 года.