Бери шинель, пошли в охрану

В Хабаровске прошла ярмарка вакансий для военнослужащих и их семей. Как сообщила директор выставочного центра Ирина БЕЛОВА, организатором этого мероприятия стал городской центр занятости населения.

Эта ярмарка, последняя в этом году, предлагала уволенным в запас или собирающимся оставить военную карьеру работу в правоохранительных органах Хабаровского края, а также в различных охранных службах и агентствах.

Всего за время работы городской ярмарки вакансий ее посетило около 300 человек.