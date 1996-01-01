Инвесторам "Азии" развязали руки

Снят запрет на строительство торгового центра "Азия", возведение которого было остановлено по решению краевого арбитражного суда. В июне 2005 года прокурором края в арбитражный суд Хабаровского края направлены исковые заявления, а зам. прокурора Центрального района Хабаровска возбудил уголовное дело в отношении начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Хабаровска Сергея СЕРГЕЙЧУКА.

Кроме того, военным прокурором Дальневосточного военного округа в арбитражный суд Хабаровского края направлены заявления о признании недействительными сделок по реализации федерального имущества (для объекта ТЦ "Азия"), которое принадлежит не мэрии Хабаровска, а Минобороны РФ. В итоге краевой арбитражный суд вынес вердикт - строительство рынка заморозить до окончания тяжбы.

Недавно федеральный арбитражный суд отменил запрет на строительные работы в ТЦ "Азия". Рабочие вернулись на объект, руководители подсчитывают ущерб за время вынужденного простоя. Сегодня на объекте закипела работа, в некоторых павильонах уже идет чистовая отделка, в торговые точки подводят отопление и свет.

В результате судебной тяжбы сроки открытия ТЦ "Азия" пришлось откорректировать. Если прежде планировалось запустить рынок к сентябрю этого года, то на этот раз, по уверению чиновников хабаровской мэрии, объект запланировано сдать летом 2006 года.